2022縣市長選舉 民眾黨力守北市、看好新竹市

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九合一選舉在即，台灣民眾黨主席、現任台北市長柯文哲（前右）將交棒給副市長黃珊珊（前左），力守首都執政版圖。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸台北17日電）九合一選舉在即，台灣民眾黨、時代力量積極備戰。民眾黨主席、現任台北市長柯文哲將交棒給副市長黃珊珊，力守首都執政版圖，黨內則看好立委高虹安力拚新竹市長。

民進黨今天舉行全代會，18縣市長參選人同台營造氣勢。時代力量定7月24日舉行7週年黨慶活動及募款餐會，民眾黨則於8月6日舉行3週年黨慶，擺出選舉陣勢搶攻席次。

民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如受訪表示，民眾黨目前提名立委賴香伶參選桃園市長、立委高虹安參選新竹市長、黨團主任陳琬惠參選宜蘭縣長；台北市副市長黃珊珊未來若以無黨籍參選台北市長，也會擔任黨籍台北市議員參選人的母雞。

談及新竹市長選舉，蔡壁如表示，高虹安只要穩紮穩打，有信心民眾黨可拿下新竹市長；柯文哲母親何瑞英熟悉新竹市人脈，日前還陪同參拜天公壇，是高虹安的最佳助選員。

時代力量部分，目前提名基隆市議員陳薇仲為基隆市長參選人、苗栗縣議員宋國鼎為苗栗縣長參選人、屏東黨部主委詹智鈞為屏東縣長參選人。

外界關注時代力量是否投入新竹市長選舉促成「四腳督」，時代力量立委兼黨主席陳椒華受訪表示，黨籍立委邱顯智仍是參選新竹市長最好人選，若邱顯智沒參選，將積極找尋適合人選。

至於議員席次戰略，民眾黨與時代力量都喊出要在六都成立黨團。蔡壁如表示，黨每兩週會舉辦一次戰鬥營，訓練議員參選人不同主題宣講，以利未來掃街拜票；陳椒華指出，時力的公職參選人有很多素人，將由中央黨部、地方黨部一起規劃共同政見、打黑金、居住正義等議題，帶動參選人曝光。（編輯：林克倫）1110717