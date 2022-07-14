柯文哲稱發敬老金債留子孫 苗博雅批被黃珊珊打臉

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北14日電）北市府明年恢復發敬老金，議員苗博雅質疑柯文哲多年皆稱若發會債留子孫，但副市長黃珊珊指不會排擠其他市政，柯文哲說法被打臉；柯文哲則脫口一度想用公投解決。

台北市長柯文哲任內最後一次赴北市議會施政報告，因市府昨天宣布明年恢復發放重陽敬老金，此議題今天也成為多名議員質詢重點。

社會民主黨議員苗博雅問柯文哲，敬老金預算約新台幣6.2億編在哪個科目、又是否如副市長黃珊珊所稱不會排擠到其他市政項目。

柯文哲表示，他要先講清楚制度、也不希望下任市長推翻，就是市府收入扣掉支出之後，剩餘金額的10%可以拿來發敬老金、最高發到1500元，且不能把借款當成收入，「每個縣市都耍這招」。

副市長黃珊珊補充，敬老金預算是編在112年度、社會局的重陽敬老金科目之下，財源為2年歲計賸餘的平均的10%。

苗博雅表示，敬老金預算是議會要審，議會當然要了解市府看法、看是否影響到其他市政，但市府現在說法自相矛盾，因為柯文哲多年來的論述就是敬老金一發就會債留子孫，但黃珊珊又說不會排擠其他市政項目、不會債留子孫，質疑柯文哲說法被打臉。

柯文哲表示，他在任期間還債很多，利息從29億降到4億多，現在財政是比以前好一點，但也是很努力才撐得住，且他原本認為若有多的錢就全部拿去還債，還曾說要訴諸公投解決敬老金爭議。

輪到國民黨議員秦慧珠質詢時，秦慧珠問黃珊珊，既然柯文哲想要用公投解決敬老金議題，那黃珊珊贊不贊成這麼做？

黃珊珊回答，柯文哲有他個人的意見、都尊重，而她自己的立場就是依法行政。秦慧珠多次追問黃珊珊贊不贊成敬老金議題要發起公投，黃珊珊堅稱她就是依法行政，不贊成用對立方式處理敬老金一事。

秦慧珠後來要社會局長周榆修表態，周榆修表示，他的態度就是遵照議會決議、守法編預算。

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國民黨議員游淑慧質詢時接著問敬老金公投一事，並批北市府根本無權發起公投、只有中央政府可以，問柯文哲要不要列為他創建的台灣民眾黨、甚至他個人選2024總統的政見。

柯文哲表示，他反對舉債發敬老金，游淑慧繼續問若柯文哲要選總統，是否要把「所有有負債的城市不准發敬老金」當成政見，柯文哲重申「我反對任何縣市政府舉債發敬老金」。（編輯：張銘坤）1110714