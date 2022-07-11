北市長三腳督藍曾輸2次 蔣萬安：不輕鬆但有信心

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（中央社記者陳昱婷台北11日電）國民黨過去在台北市長三腳督戰況時曾輸過2次，此次再度面臨三腳督，國民黨市長參選人蔣萬安今天說，不需用歷史來預測未來，這次他要兩面作戰不輕鬆，但有信心且不會鬆懈。

對媒體詢問，台北市長選舉過去三腳督的戰況，國民黨曾輸過2次。蔣萬安表示，台北市民會不停往前邁進，這次他要兩面作戰不輕鬆，但有信心且不會鬆懈，會持續用誠意及願景感動市民、爭取信任。

蔣萬安今天在內湖區週美里長丘麗玲帶領下，由台北市議員游淑慧、李明賢及議員參選人李彥秀陪同，走訪新明路380巷一處建在地下室的穴居，此處過去為市場，後來改建將80公尺長的地下室分隔成20多間雅房出租。

蔣萬安視察後接受媒體聯訪表示，這裡住著非常多弱勢、需要照顧的長輩，凸顯消防及建管等法規需要與時俱進，政府不能在碰到問題時，因為法規限制就兩手一攤，應打造服務型政府，到地方了解民眾的問題，並提出符合需求的解方。

蔣萬安指出，安全、合宜的居住環境，不只是年輕朋友需要，弱勢長輩也需要，未來社會福利與長照資源都要更到位。

對於衛福部長陳時中昨天被民進黨選對會建議徵召參選台北市長後，馬上發布聲明稿表示「責任來，我就扛」，蔣萬安說，台灣現在每天還是新增上萬人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、近百人病逝，疫情還沒結束，陳時中不堅守崗位而是落跑，這非常荒謬也非常諷刺。

蔣萬安指出，陳時中的選擇不是扛責，而是卸責，台灣防疫表現差，已累計超過400萬例病例，光台北市就有近千人不幸染疫而死，更對經濟造成嚴重衝擊，陳時中卻扛起民進黨交付的任務，成為中華民國防疫史上首位落跑的指揮官，台灣人民會永遠記得這一刻。

媒體詢問，傳出國民黨立委林奕華將擔任蔣萬安選戰的操盤手。蔣萬安說，這段期間有越來越多志同道合的朋友加入，將按照既定步伐及選舉步調，有任何確定人事將再對外公布。

媒體追問，蔣萬安相比陳時中、有意參選的台北市副市長黃珊珊沒有行政資源支持。蔣萬安說，資源他的確相對弱勢，但有市民的支持，就是他的優勢。（編輯：李亨山）1110711