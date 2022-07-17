國民黨喊決戰北台灣 力拚6都過半、搶16席

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國民黨中常會13日下午在中央黨部舉行，會中通過提名澎湖縣長賴峰偉（中）爭取連任，賴峰偉並和黨主席朱立倫（左）、秘書長黃健庭（右）等人攜手高喊當選。中央社記者謝佳璋攝 111年7月13日

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）備戰年底縣市長選戰，國民黨提名人選大致底定，力拚六都過半、總席次超過16席；黨內分析，這次將決戰北台灣，以北北基桃生活圈為主要訴求，相互串連聯合作戰。

國民黨13日提名澎湖縣長賴峰偉競選連任後，預計8月28日全代會前提名新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕力拚連任；連江縣是開放參選，不提名特定人選。目前僅剩嘉義縣，尚未找到合適人選。

縣市長選戰布局大致完成，國民黨文傳會副主委林家興說，這次目標是六都過半，總席次16席，力拚拿回台北市、基隆市、桃園市、新竹市等縣市。

林家興表示，文傳會陸續準備文宣素材提供給各縣市參選人，在議題攻防上，已與各縣市建立聯繫窗口，將及時傳遞攻防資訊與即時戰情。

整體選戰策略上，黨內人士指出，這次計畫以區域聯防概念為主，將北中南等地以區塊劃分，主打團體戰，拉抬全台各地選情。

黨內人士舉例，北北基桃將採「一日生活圈」為主題串連，聯合造勢；中台灣則採女力連線，透過盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善，加上南投縣長參選人許淑華等女力，訴求安定專業力量，穩固中台灣選情。

黨內人士說，這次選戰將決戰北台灣，北台灣的選戰氣勢與氛圍，會外溢到全台各地，團體作戰、相互拉抬至關重要；面對中央執政優勢的民進黨，國民黨除提出讓市民有感的政見外，也會繼續追蹤論文案、疫情等議題。

台北市、桃園市、新竹市等地出現「三腳督」，地方人士表示，國民黨要避免台北市基本盤出現鬆動，因此國民黨台北市長參選人蔣萬安近日已積極拜訪里長，找回過去流失的藍營票源。

桃園市方面，藍營輔選人士說，民眾黨雖然提名立委賴香伶參選桃園市長，但民眾黨缺基本盤，是否對選情造成影響，還需觀察。

藍營輔選人士表示，雖然內部民調仍顯示國民黨新竹市長參選人林耕仁領先，但要慎防民眾黨參選人、立委高虹安，分食藍營選票，林耕仁會積極拜訪鬆動、搖擺的黨內支持者。（編輯：謝佳珍、林克倫）1110717