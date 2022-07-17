更多編輯台推薦新聞：
Kanatal樂團加拿大演出 唱出台灣之美獲滿堂彩
國際

Kanatal樂團加拿大演出 唱出台灣之美獲滿堂彩

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

圖解／SUP立槳全台哪裡玩 裝備與安全須知下水前必看

圖解／SUP立槳全台哪裡玩 裝備與安全須知下水前必看

圖輯／還脫不掉的口罩 疫情下只能靠眼神傳情
生活

圖輯／還脫不掉的口罩 疫情下只能靠眼神傳情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國學者指官方經濟成長目標不切實際 建議每人發9萬消費券
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉2/300
首頁 / 政治

國民黨喊決戰北台灣 力拚6都過半、搶16席

2022/7/17 18:22（7/17 19:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨中常會13日下午在中央黨部舉行，會中通過提名澎湖縣長賴峰偉（中）爭取連任，賴峰偉並和黨主席朱立倫（左）、秘書長黃健庭（右）等人攜手高喊當選。中央社記者謝佳璋攝 111年7月13日
國民黨中常會13日下午在中央黨部舉行，會中通過提名澎湖縣長賴峰偉（中）爭取連任，賴峰偉並和黨主席朱立倫（左）、秘書長黃健庭（右）等人攜手高喊當選。中央社記者謝佳璋攝 111年7月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北17日電）備戰年底縣市長選戰，國民黨提名人選大致底定，力拚六都過半、總席次超過16席；黨內分析，這次將決戰北台灣，以北北基桃生活圈為主要訴求，相互串連聯合作戰。

國民黨13日提名澎湖縣長賴峰偉競選連任後，預計8月28日全代會前提名新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕力拚連任；連江縣是開放參選，不提名特定人選。目前僅剩嘉義縣，尚未找到合適人選。

縣市長選戰布局大致完成，國民黨文傳會副主委林家興說，這次目標是六都過半，總席次16席，力拚拿回台北市、基隆市、桃園市、新竹市等縣市。

林家興表示，文傳會陸續準備文宣素材提供給各縣市參選人，在議題攻防上，已與各縣市建立聯繫窗口，將及時傳遞攻防資訊與即時戰情。

整體選戰策略上，黨內人士指出，這次計畫以區域聯防概念為主，將北中南等地以區塊劃分，主打團體戰，拉抬全台各地選情。

黨內人士舉例，北北基桃將採「一日生活圈」為主題串連，聯合造勢；中台灣則採女力連線，透過盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善，加上南投縣長參選人許淑華等女力，訴求安定專業力量，穩固中台灣選情。

黨內人士說，這次選戰將決戰北台灣，北台灣的選戰氣勢與氛圍，會外溢到全台各地，團體作戰、相互拉抬至關重要；面對中央執政優勢的民進黨，國民黨除提出讓市民有感的政見外，也會繼續追蹤論文案、疫情等議題。

台北市、桃園市、新竹市等地出現「三腳督」，地方人士表示，國民黨要避免台北市基本盤出現鬆動，因此國民黨台北市長參選人蔣萬安近日已積極拜訪里長，找回過去流失的藍營票源。

桃園市方面，藍營輔選人士說，民眾黨雖然提名立委賴香伶參選桃園市長，但民眾黨缺基本盤，是否對選情造成影響，還需觀察。

藍營輔選人士表示，雖然內部民調仍顯示國民黨新竹市長參選人林耕仁領先，但要慎防民眾黨參選人、立委高虹安，分食藍營選票，林耕仁會積極拜訪鬆動、搖擺的黨內支持者。（編輯：謝佳珍、林克倫）1110717

延伸閱讀
國民黨全代會8/28登場 以給人民過好生活為概念陳時中競選團隊已成形 蔣萬安：適當時機報告張善政：同黨合作打選戰很正常 團結工作已展開謝福弘拚苗栗縣長朱立倫授旗 鍾東錦競總動工
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
民進黨力守執政7縣市 首都之戰有機會一搏