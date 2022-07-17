張善政：同黨合作打選戰很正常 團結工作已展開

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，一個黨在打選戰時，裡面的人互相搭配合作是很正常的事情，氣勢展現是一定要的，但不是到全代會才展現，團結的工作早就已經展開。

張善政上午前往大園區五福宮上香參拜祈福，他在參拜祈福後接受媒體聯訪，針對民進黨桃園市長參選人林智堅的論文事件，張善政表示，林智堅還有些疑點需要講得更清楚，讓社會大眾可以更了解。

對於記者詢問，民進黨全代會今天登場，國民黨全代會下個月也要在桃園舉行，是否要展現團結氣勢。張善政說，氣勢展現是一定要的，但不是到全代會才展現，團結的工作早就展開。

媒體追問，林智堅說張善政找國民黨主席朱立倫調解跟桃園市議會議長邱奕勝之間的心結，是缺乏協調跟溝通的能力。張善政表示，一個黨在打選戰時，裡面的人互相搭配合作是很正常的事情。

張善政指出，就像桃園市長鄭文燦帶著林智堅跑很多行程，也是民進黨自己黨內合作的表徵，對於林智堅把黨內的朋友互相合作看成是「誰幫你忙，就表示那個人的能力很缺乏」，張善政說「我覺得這個邏輯好奇怪」。

記者又問，是否覺得林智堅拜會農漁會系統是在積極拓展票源。張善政表示，從他的角度來講，基層的農會本來就是需要付出很大關愛的對象，拜會以外最重要的是跟他們有沒有共同語言，他過去多年務農的經驗，都是他跟農民對話非常好的基礎，是別的政治人物未必有的。（編輯：李錫璋）1110717