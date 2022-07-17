國民黨全代會8/28登場 以給人民過好生活為概念

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（中央社記者王承中台北17日電）民進黨全代會今天登場，以「團結台灣、顧好未來」為主軸。國民黨黨務人士指出，有感於近期台灣社會遭遇高通膨，人民生活痛苦，異於民進黨空泛的口號，國民黨全代會預計走務實路線，以「給人民過好生活」為概念。

民進黨今天召開全代會，以「團結台灣、顧好未來」為主軸，台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍等18位縣市長參選人首度同台，為年底九合一選舉造勢。

國民黨文傳會下午發布新聞稿指出，在民進黨執政下，台灣的高通膨、高失業率遲遲無法獲得紓緩，人民的痛苦指數已超過7%，國民黨深刻體會人民的辛苦，會跟人民站在一起，為人民打拚，讓台灣人民過更好的生活。

國民黨表示，台灣出生率在民進黨執政下已創史上最低，今年新生兒人數恐不到15萬，全球排名倒數第一；高房價、高通膨、低薪讓年輕人不敢生小孩，少子化如此嚴重，已成國安危機，民進黨根本未提供友善的生養環境。

國民黨指出，國內疫情已造成7000多人死亡，兒童死亡率也比鄰近國家高，行政院長蘇貞昌還在全代會中高談死亡率，蔡政府誇言防疫成績跟人民的感受差很大。

對於蔡政府列舉落實學校「班班有冷氣」等政策，國民黨表示，在錯誤能源政策下，台灣供電不穩定連美國商會都提出警訊，若供電不穩的根本性問題不解決、錯誤的能源政策不改變，恐怕只會讓學校班級冷氣成為裝置藝術。

而為備戰九合一選舉，國民黨定8月28日在桃園市召開全代會，但場地借用出現問題。黨務人士指出，原預定租用桃園巨蛋，但同時段有舉行體育競賽，雖經協調後，國民黨可在全代會前一天晚上進場，終究因時間緊迫而作罷，將改在林口體育館舉辦全代會。

黨務人士表示，國民黨近期針對今年全代會主軸進行討論，有鑒於最近台灣社會遭遇高通膨、高失業率，人民的生活痛苦；所以，有別於民進黨空泛的口號，國民黨全代會預計走務實路線，以給人民過好生活為概念，並配合黨中央要走的中間路線。

黨務人士指出，屆時全代會將針對年底選戰舉辦造勢大會，邀請各縣市長參選人與會，不只展現國民黨團結拚勝選的氣勢，也凸顯出國民黨要顧好人民生活的訴求，爭取更多中間選民的支持；目前全代會相關規劃，仍在進行中。（編輯：林克倫）1110717