謝福弘拚苗栗縣長朱立倫授旗 鍾東錦競總動工

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣17日電）國民黨主席朱立倫今天赴苗栗縣黨部主持新任主委布達，並為國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘授旗。苗栗議長鍾東錦則舉行頭份競選總部動工典禮，表達參選苗栗縣長到底的決心。

國民黨苗栗縣黨部今天上午舉行新任縣黨部主委、黃國苗黨部主委布達儀式，朱立倫到場親自頒發縣黨部主委派任書給前苗栗縣長劉政鴻，並為謝福弘授旗，包括黨籍立委徐志榮及陳超明、前苗栗縣長傅學鵬等人出席。

朱立倫指出，謝福弘是忠貞黨員，基層出身，未來若擔任縣長一定可以做到清廉勤政愛民；至於鍾東錦未能獲黨提名，是基於黨紀、黨章的規定。

朱立倫說，鍾東錦很努力也很優秀，但沒辦法提名為苗栗縣長參選人，在溝通過程中講得非常清楚，也拜託鍾東錦繼續領導議會，「也許他心中仍有不平，但是這不是朱立倫可以改變、不是國民黨可以改變，這是整個台灣民主社會大家堅定的原則」。

朱立倫表示，不容否認苗栗縣過去有不同派系，但基於苗栗的團結，不管過去屬於哪一派，都需要把它團結在一起，這也是謝福弘要繼續努力的工作。

媒體詢問，鍾東錦若執意參選，是否祭出黨紀處分。對此，朱立倫說，黨紀是一定要維護，但不到最後關頭，會盡最大的努力，希望大家最後能夠團結在一起。

劉政鴻接掌苗栗縣黨部後，率謝福弘競選團隊進駐，縣黨部大樓牆面換上謝福弘的競選看板。不過，對街牆面上有鍾東錦的大型看板。

鍾東錦今天上午在頭份市舉行頭份競選總部動工典禮，他接受媒體採訪時表示，他被提名與否和黨章沒有關係，黨章要按字面解釋，要清清楚楚，「這是他們要污蔑我，沒有黨章這回事」。

鍾東錦說，黨主席稱要團結為重，但團結要公平公正公開，而非私心自用；面對黨內提名不公，他既然已準備好18鄉鎮市政策藍圖，有參選到底的決心，而且師出有名，會以苗栗縣民的福祉為最主要考量，把藍軍做最好的團結。

陳超明日前曾表態有意參選苗栗縣長，他在縣黨部主委布達前接受媒體採訪時表示，目前仍有此想法，但今天先不談此事。（編輯：戴光育）1110717