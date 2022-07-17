競選團隊陳時中已成形 蔣萬安：適當時機報告

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國民黨台北市長參選人蔣萬安（前）17日上午到北市大同區出席「恭迎台北安西媽祖會口罩媽祖駐駕吉慶」儀式前接受媒體聯訪，對於團隊何時成形表示，都在規劃當中，會在適當時機跟大家報告。中央社記者張皓安攝 111年7月17日

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊成形，成員包含跨派系立委、議員，不過更早獲提名的國民黨台北市長參選人蔣萬安仍未宣布總幹事、發言人等人選，只說會在適當時機報告。

繼國民黨5月25日提名立委蔣萬安參選台北市長後，民進黨在7月13日徵召前衛福部長陳時中參選台北市長，不過相較陳時中競選團隊不斷宣布新成員，蔣萬安團隊目前確定的人選只有副發言人蔡畹鎣及議題小組召集人黃子哲。

蔣萬安今天上午出席「恭迎台北安西媽祖會口罩媽祖駐駕吉慶」儀式前接受媒體聯訪，對於團隊何時成形表示，包含黨內同志、立委同仁、議員夥伴等在內，已有非常多朋友給予非常多協助及支持，早就培養好合作默契。

蔣萬安強調，他在意的是每天一點一滴地累積、為民眾解決問題，而不是每天公布有哪些大咖圍繞在周邊壯大聲勢，因為市民才是真正主角。

媒體詢問，接下來選戰國民黨是否規劃大動員。蔣萬安說，黨部在選戰佈局上有既定步調跟節奏，不管是造勢或活動，都在規劃當中。

外傳蔣萬安競選總幹事將由立委林奕華擔任，政大教授俞振華、前台北市民政局長何鴻榮、前市議會議長吳碧珠等人也會進入競選團隊助力，不過遲遲未獲證實。

蔣萬安今天被問及屬意人選時重申，都在規劃當中，會在適當時機跟大家報告。

陳時中競選團隊成員包含立委吳思瑤擔任總幹事，立委林昶佐、何志偉及高嘉瑜任副主任委員兼分區總督導，立委管碧玲任政策小組總召集人，立委林楚茵及莊瑞雄任發言人等。（編輯：陳仁華）1110717

國民黨台北市長參選人蔣萬安（前右）17日上午到北市大同區出席「恭迎台北安西媽祖會口罩媽祖駐駕吉慶」儀式，有支持者送上青蒜並高喊「凍蒜」。中央社記者張皓安攝 111年7月17日

國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）17日上午到北市大同區出席「恭迎台北安西媽祖會口罩媽祖駐駕吉慶」儀式，蔣萬安與支持者握手致意。中央社記者張皓安攝 111年7月17日