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擬未掛黨籍參選遭質疑 黃珊珊：北市超越傳統政治

2022/7/14 12:26（7/14 12:54 更新）
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黃珊珊14日表示，北市已是一座超越傳統政黨版圖城市，怎麼會以黨籍評價人。（中央社檔案照片）
黃珊珊14日表示，北市已是一座超越傳統政黨版圖城市，怎麼會以黨籍評價人。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉建邦台北14日電）民進黨副秘書長林鶴明昨天提到台北市副市長黃珊珊目前未掛黨籍參選，是投機老派政治人物。黃珊珊今天說，北市已是一座超越傳統政黨版圖城市，怎麼會以黨籍評價人。

黃珊珊上午出席「智慧垃圾回收整合服務站試辦計畫成果發表記者會」，會後接受聯訪，媒體詢問林鶴明昨天接受廣播專訪說，黄珊珊若不掛黨籍參選，這是投機、取巧，「不就是我們最痛恨的老派政治人物嗎？」

黃珊珊對此回應，台北市長柯文哲曾以無黨籍參選，且北市已是一座超越傳統政黨版圖城市，林鶴明怎麼會以20年前想法看待事情，透過黨籍在評價人，且過去民進黨也曾在某次選舉禮讓過她，這樣是誰的問題？林鶴明才是老派代表。

民進黨昨天通過徵召衛生福利部長陳時中參選台北市長，媒體詢問對於陳時中提到這幾年台北停頓，讓人有些不捨的看法。

黃珊珊說，台北市這幾年有無進步，市民很清楚，北市有456名里長、60多名市議員、8萬多名公務員，這些人這幾年不是在睡覺，北市有無建設，應該花心思看一下，若要講不捨，先前讓民眾在藥局排隊買快篩劑、口罩等，才是讓她覺得不捨。（編輯：李亨山）1110714

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