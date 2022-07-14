林佳龍指新北缺雄心壯志市長 侯友宜：繼續承擔

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）獲民進黨提名參選新北市長的林佳龍，認為新北缺乏雄心壯志的市長，市長侯友宜今天表示，會繼續承擔市政建設工作，也會繼續努力拚下去，把沒有完成的事情全力做好。

侯友宜今天上午參加三芝區新庄自行車公園及天幕籃球場啟用典禮後接受聯訪，媒體詢問他是否在電視節目的專訪上透露「新北市我會繼續承擔」。

侯友宜表示，每天努力認真推動市政建設，未來會保持熱忱，繼續承擔為市民努力做好市政。

媒體追問，「這說法是否表態爭取連任」，他說，每天把市政當成最重要工作，選舉是短暫過程，重要的是把握當下承擔市政工作。

民進黨徵召提名市長參選人林佳龍13日在臉書（Facebook）貼文表示，新北市的發展缺少的不是地理條件，也不是人文素養，新北市缺少的是一份具備雄心壯志的建設藍圖，以及一位有雄心壯志的市長。

對此，侯友宜今天回應說，他全力以赴認真打拚做事情，也看見新北成長與茁壯。他說，「還會繼續努力拚下去，把沒有完成的事情全力做好」。

至於競選團隊的組成，侯友宜說，現在是新北市長，好好做事情、拚成績，才是市民所盼望的。（編輯：陳仁華）1110714