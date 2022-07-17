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18歲公民權複決拚過關 蔡英文：讓年輕人有機會決定未來

2022/7/17 16:01（7/17 16:13 更新）
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民進黨第20屆第1次全國黨員代表大會17日在台北國際會議中心舉行，18名縣市長被提名人首度同台造勢，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前右2）與行政院長蘇貞昌（前右）為參選人加油打氣。中央社記者徐肇昌攝　111年7月17日
民進黨第20屆第1次全國黨員代表大會17日在台北國際會議中心舉行，18名縣市長被提名人首度同台造勢，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前右2）與行政院長蘇貞昌（前右）為參選人加油打氣。中央社記者徐肇昌攝　111年7月17日
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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北17日電）九合一選舉11月26日投票，民進黨主席蔡英文今天表示，與選舉同時舉行的還有18歲公民權複決，「民主、前進、挺18」，她下令把修憲複決投票當作自己的選舉來推，讓更多年輕人有機會決定國家未來。

民進黨全代會下午在台北國際會議中心登場，今年以「團結台灣、顧好未來」為大會主軸；前副總統陳建仁首次以黨員身分參加，副總統賴清德則因尚在自主健康管理期間未出席。

蔡英文致詞表示，今天的全代會也是2022年地方選舉前的全代會，民進黨已提名18位縣市長參選人，都站在這裡，展現出團結意志，民進黨有信心，要打贏這場選戰。面對後疫情時代，作為執政黨，絲毫不能鬆懈，必須做好準備。

她接著介紹18位縣市長參選人，包括北台灣首都圈，蔡適應在基隆、陳時中在台北、林佳龍在新北、林智堅在桃園、沈慧虹在新竹市，他們將強強聯手、共同治理，讓首都生活圈大步前進。

中台灣方面，蔡英文說，徐定禎在苗栗、蔡其昌在台中、黃秀芳在彰化、蔡培慧在南投，他們深耕地方、歷練豐富，一定能讓中台灣大建設、大發展。

南台灣部分，蔡英文表示，劉建國在雲林、翁章梁在嘉義縣、李俊俋在嘉義市、黃偉哲在台南、陳其邁在高雄、周春米在屏東，他們勤奮專業，一定可以做到「綠色執政、品質保證」。

蔡英文說，東台灣方面，江聰淵在宜蘭、Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）在花蓮、劉櫂豪在台東，他們誠懇踏實、宏觀優質，一起爭取最大的支持，贏回東台灣的光榮感。

她提到，2018年的地方選舉，對民進黨而言是一次深刻的教訓，人民給民進黨教訓，是希望民進黨更好；人民給民進黨機會，是因為希望民進黨堅守理念、落實承諾。

此外，蔡英文表示，18歲公民權的修憲複決與九合一選舉都是11月26日投票；18歲公民權是民進黨最早提出的主張，終於得到其他政黨的支持，有機會能夠入憲。

她說，「民主、前進、挺18」，修憲複決投票的門檻很高，而18歲公民權攸關台灣未來，她拜託大家，要抓緊機會大力宣傳，到廟口講、到夜市講、送車的時候講、跑攤的時候講，把修憲複決投票當作自己的選舉來推，讓更多年輕人有機會決定國家的未來。（編輯：謝佳珍）1110717

民進黨第20屆第1次全國黨員代表大會17日在台北國際會議中心舉行，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前左6）與行政院長蘇貞昌（前右6）率縣市長參選人振臂呼口號。中央社記者徐肇昌攝　111年7月17日
民進黨第20屆第1次全國黨員代表大會17日在台北國際會議中心舉行，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前左6）與行政院長蘇貞昌（前右6）率縣市長參選人振臂呼口號。中央社記者徐肇昌攝　111年7月17日
民進黨第20屆第1次全國黨員代表大會17日在台北國際會議中心舉行，主持人介紹到18名縣市長被提名人時，台下黨員歡呼鼓掌。中央社記者徐肇昌攝　111年7月17日
民進黨第20屆第1次全國黨員代表大會17日在台北國際會議中心舉行，主持人介紹到18名縣市長被提名人時，台下黨員歡呼鼓掌。中央社記者徐肇昌攝　111年7月17日
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