九合一決戰倒數／國民黨定調決戰北台灣 力拚六都過半搶16席

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（中央社記者劉冠廷、王承中台北18日電）國民黨備戰年底縣市長選舉，主打「決戰北台灣」，以六都過半、總席次16席以上為目標；黨主席朱立倫與尋求連任的台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜等人，將全台輔選，拉抬藍營選戰氣勢。

國民黨中常會17日提名盧秀燕、侯友宜競選連任，完成全台22縣市長選舉提名作業，預計28日全代會，邀集所有縣市長參選人同台造勢。

選戰策略方面，國民黨計畫以區域聯防概念，將北中南等地以區塊劃分，主打團體戰，「決戰北台灣」將是此次選戰重點。

北台灣方面，前新竹市長林智堅因論文案退選，由民進黨立委鄭運鵬接棒參選桃園市長。國民黨桃園市立委魯明哲指出，對手換人，選情必須重新評估；從未有一場選舉是靠他人犯錯而勝選，國民黨桃園市長參選人張善政等人應一步一腳印，勤跑地方，穩健打選戰。

國民黨立法院黨團書記長李德維表示，民進黨「換堅」止血，但鄭運鵬過去在論文案力挺林智堅，外溢效應應該還會持續。

中台灣部分，國民黨內人士指出，將持續透過盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、南投縣長參選人許淑華等「女力」，訴求安定專業力量，穩固中台灣選情。

南台灣是國民黨艱困選區，黨內人士說，重點將放在議員部分，透過縣市長參選人的空戰試圖突圍，帶動選情。

由於新北、台中選情穩定，侯友宜、盧秀燕雖尋求競選連任，但也將投入輔選，赴各地與參選人聯合造勢，衝刺選情。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，這次縣市長提名過程雖有波折，但大方向是對的，堅持走中道、理性、專業路線；國民黨在14縣市執政，初步來看，年底選舉結果不會少於目前席次。

不過，國民黨在澎湖、苗栗等縣市長陷入分裂局面，國民黨立委萬美玲說，這次選舉沒有樂觀本錢，部分縣市必須加快整合團結，黨中央與縣市長參選人應互相拉抬，提升士氣；否則各自作戰的結果，恐怕只會被一一瓦解。

台北市、桃園市和新竹市被國民黨列為亟欲收復的失土，但民眾黨都有實力不弱的參選人競爭，形成三腳督局面，成為國民黨隱憂。輔選人士指出，大環境與氣勢絕對會影響民眾的投票意向，要極力避免有不利藍營選情的事件；以國民黨在地方的基層經營與實力，擁有較為堅固的基本盤，相較基本盤薄弱的民眾黨、仍占優勢，地方政績、服務也將會是爭取支持的利器。

國民黨立法院黨團書記長李德維以新竹市為例指出，國民黨市長參選人林耕仁必須發揮在地優勢，讓選民認為相較空降的民眾黨候選人高虹安，林耕仁更可靠、更有經驗。

在台北市的部分，李德維認為，民眾黨支持的台北市副市長黃珊珊有藍營背景，藍軍選票可能面臨分裂，蔣萬安勢必要加強爭取基本盤的認同與支持。

此外，國民黨副主席夏立言在中共軍演、台海危機緊張之際訪問中國大陸，是否會影響年底藍營選情，黨內看法兩極。黨內有人指出，夏立言此時訪中使國民黨被扣上親中的紅帽子，降低前新竹市長林智堅論文案帶來的利多效應，為台北市、桃園市及新竹市等選情呈現拉鋸態勢的縣市，增添變數。

但也有藍營人士指出，夏立言在台海緊張之際還能訪中，就是國民黨展現可穩定兩岸關係的價值，不必悲觀面對；且夏立言出訪當天，解放軍東部戰區便宣布軍演結束，也算是達到緩解兩岸緊張的效果。此時不訪中，若中共軍演持續到10月底，國民黨的選情才會崩盤。（編輯：林克倫）1110818