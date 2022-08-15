夏立言訪中 朱立倫：舒緩嚴重對立降低戰爭風險

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（中央社記者陳俊華台北15日電）國民黨副主席夏立言訪中引起爭議。國民黨主席朱立倫今天說，這時候去一定被罵、會傷到國民黨，但對台灣有利，可以舒緩兩邊嚴重對立，降低戰爭風險，「難道大家要戰爭嗎？」

朱立倫上午與國民黨台北市長參選人蔣萬安出席臨濟護國禪寺祈福法會。他在受訪時表示，疫情2年多來造成近500萬人染疫、9500人往生，要替這些破碎的家庭祈福、追悼，政府沒超前部署，相較先進國家，台灣的死亡率幾乎高一倍，這是完全不能接受的。

朱立倫說，這時候民進黨一切還以選舉優先，「連指揮官都跑來選舉」，這也是世界奇蹟，今天的法會是為所有往生者超渡、為民眾祈福。

對於蔣萬安的選情，朱立倫表示，當然是戰戰兢兢，過程絕對不能大意，民進黨會用國家機器來打蔣萬安，一定要認真、謹慎，不到最後開票結果，不敢掉以輕心，蔣萬安提出的政見都是具體可行的。

至於是否定調為「尊柯打中」，朱立倫說，不知道這是從哪來的說法，但毫無疑問這次的參選人中，主要對手是民進黨提名的陳時中，台北市長柯文哲又不是候選人。

台北市副市長黃珊珊認為夏立言訪中時機不宜、投降。朱立倫說，這時候去一定被罵，大家都知道會傷到國民黨，但是對台灣有利、對台灣人民好，可以舒緩兩邊嚴重對立，降低戰爭風險，難道大家要戰爭嗎？

朱立倫說，這也可減少經濟的傷害，如果這時候中止ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議），中小企業、農漁業哀鴻遍野，一年至少損失新台幣200多億元，這都是不願意見到的，愛台灣是國民黨的政黨基礎。

另外，媒體報導，有名嘴質疑前新竹市長林智堅論文可能有代筆情形。朱立倫說，總統蔡英文是教授出身，只要花5分鐘把這幾本論文看一下，任何一個小學生都看得出來，100%絕對是有問題、是抄襲的，不敢相信有任何人還會瞎挺，「蔡總統不至於這麼盲目吧？」

朱立倫說，民進黨立委鄭運鵬因為沒念過研究所，可能搞不清楚就瞎挺到底，還可以體諒，但蔡總統是教授，看1分鐘就知道是抄的。（編輯：蘇志宗）1110815