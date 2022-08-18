力挺18歲公民權複決 國民黨展開街頭宣講、社群串聯

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）年底除縣市長選舉外，也有18歲公民權複決，為展現力挺18歲公民權複決的決心，國民黨今天表示，目前已準備一系列相關活動，如全國青年街頭宣講活動、社群串連等，將持續推動公民複決跨過門檻。

18歲公民權修憲複決將於11月26日與地方公職人員選舉合併舉行，國民黨今天召開記者會，展現力挺18歲公民權的態度，秘書長黃健庭在會中表示，黨主席朱立倫最早提出18歲公民權，也是其一貫主張。今年立法院處理修憲案，國民黨團也以具體行動表達支持。

黃健庭說，在今天8月18日來支持18歲公民權，除了剛好距離11月26日倒數100天之外，也正好是「18」日，因此在這一天做宣誓格外的有意義，支持18歲公民權，這就是國民黨的態度。

青年部主任陳克威則表示，由於修憲必須凝聚高度的社會共識，也需要965萬票的高門檻才能通過，因此如何透過不同世代、不同單位共同努力凝聚共識，提高投票率就顯得相當重要。

陳克威指出，為了凝聚共識達成任務，國民黨在接下來的100天內，不論是線上或線下，準備一系列相關活動，如全國青年街頭宣講活動、18歲公民權NGO講座、社群串連等，持續推動公民複決跨過門檻。

前高雄市青年局長、國民黨新北市議員參選人林鼎超說，他在青年局長任內已與青年討論過多次18歲公民權議題，當時一些人誤解民進黨與青年站得較近，但其實國民黨才是第一個提案18歲公民權的政黨。

林鼎超也說，18歲公民權在國際上已是潮流，希望這次透過大選能讓18歲公民權浮上檯面。現在已是資訊爆炸時代，很多參與公共事務討論的年輕人都約在18歲上下，共同參與，能讓政黨聽到不同聲音。（編輯：翟思嘉）1110818