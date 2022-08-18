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年底九合一選舉已戰雲密布，在倒數百日的時刻，我們的系列專題快速掃描各縣市長選情，深入分析台北市等選戰熱區戰況，並剖析今年選舉與2024年總統大選的連動關係、18歲公民權能否過關及特殊的三足鼎立現象。
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九合一決戰倒數／北市長三腳督選情膠著 施政藍圖成勝敗關鍵

2022/8/18 14:05（8/18 14:58 更新）
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2022市長選舉，綠營人士指出，民進黨台北市長參選人陳時中（前）近期勤辦見面會、成立後援會，呈現母雞帶小雞態勢，顧好基本盤並持續動員。中央社記者陳昱婷攝 111年8月18日
2022市長選舉，綠營人士指出，民進黨台北市長參選人陳時中（前）近期勤辦見面會、成立後援會，呈現母雞帶小雞態勢，顧好基本盤並持續動員。中央社記者陳昱婷攝 111年8月18日
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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北18日電）2022台北市長選戰，由民進黨參選人陳時中、國民黨參選人蔣萬安及民眾黨支持的副市長黃珊珊三分天下。學者預期，勝敗關鍵將在3人各自擘畫的施政藍圖。

台北市作為首都更是兵家必爭之地，藍綠白3方陣營各派出蔣萬安

蔣萬安小檔案

  • 生日：1978年12月26日生於台北市
  • 現職：第10屆立法委員
  • 黨籍：中國國民黨
  • 學歷：美國賓夕凡尼亞大學法律博士
  • 經歷：律師、第9屆立法委員、國民黨立法院黨團副書記長
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陳時中

陳時中小檔案

  • 民國41年生
  • 學歷：台北醫學院牙醫學系學士
  • 經歷：衛生福利部長、行政院衛生署副署長、總統府國策顧問、台北市牙醫師公會第12屆理事長、中華民國牙醫師公會全國聯合會第6屆理事長
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黃珊珊

黃珊珊小檔案

  • 民國58年10月18日出生
  • 學歷：台大法律系
  • 經歷：台北市議員、親民黨文宣部主任、律師、財團法人青年之愛文教基金會董事長
  • 來源：台北市議會
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應戰，還有前台南縣長蘇煥智、人權律師童文薰及作家李敖的長女李文宣布參選。即便COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響今年選戰較往年晚開打，預期8月底候選人登記後，戰況逐漸白熱化。

台灣大學政治學系教授王業立指出，近期民調顯示，蔣萬安、陳時中及黃珊珊支持度不相上下，排名可以說都在誤差範圍以內，這反映了國民黨、民進黨在台北市的基本盤，以及黃珊珊在吸納民眾黨選票後，加上本身在議員任內深耕地方，及擔任副市長時透過行政經驗累積的支持者。

即便仍未正式宣布參選，黃珊珊已開始勤跑地方、商圈及市場行程，並出席民眾黨議員參選人造勢場合，更主動回應蔣萬安、陳時中所提施政願景或政治理念，對比7月中陳時中甫獲民進黨提名、黃珊珊意向未明時，仍有陣營試圖組織棄保策略，目前三腳督態勢已然成形，且似乎難以撼動。

台北市四平商圈推出「想BUY就BUY購物節」活動，副市長黃珊珊11日出席開幕活動，希望藉由活動邀請民眾體驗四平商圈多樣化的店家魅力。中央社記者鄭清元攝　111年8月11日
台北市四平商圈推出「想BUY就BUY購物節」活動，副市長黃珊珊11日出席開幕活動，希望藉由活動邀請民眾體驗四平商圈多樣化的店家魅力。中央社記者鄭清元攝　111年8月11日

王業立分析，尚未表態的選民中，一部分是政治疏離者，本來就不會去投票；其餘若以過去狀況推估，以年輕或對政治不特別關切的選民居多，這些族群將是參選人們在剩下期間須特別爭取的重點對象。

王業立表示，影響選民投票行為的關鍵因素不外乎政黨認同、候選人形象及議題立場，這3人所代表的政黨明確，也都是知名人物，形象難以有太大改變，剩下左右勝敗的，就是如何擘劃、提出能爭取最多尚未表態選民支持的政見規劃。

綠營人士指出，陳時中近期辦見面會、成立後援會，呈現母雞帶小雞態勢，除顧好基本盤並持續動員，將提出具體施政藍圖及願景，並強調過去擔任中央流行疫情中心指揮官，面對防疫的積極作為，加深市民印象，支持度可持續上揚。

綠營人士表示，國民黨在台北市基本盤大，市長選戰可能採穩健打法，黃珊珊以搶攻中間選民為目標，配合行政優勢及台北市長、民眾黨主席柯文哲從旁攻擊，研判將影響藍營士氣及票源，民進黨可藉此整合基本盤。

選戰倒數100天，國民黨台北市長參選人蔣萬安（左2）18日公布「萬安做伙行，台北百面贏」行腳計畫，23日起將深度走訪台北12個行政區與民眾互動交流。中央社記者劉世怡攝 111年8月18日
選戰倒數100天，國民黨台北市長參選人蔣萬安（左2）18日公布「萬安做伙行，台北百面贏」行腳計畫，23日起將深度走訪台北12個行政區與民眾互動交流。中央社記者劉世怡攝 111年8月18日

藍營地方人士指出，國民黨強項在地方組織，蔣萬安持續勤跑基層選區及活動，都受到熱烈歡迎，後續成立後援會及競選總部，配合市議員及各區黨部協助催票，輔以空戰協助，可維持並提升支持度。

黃珊珊幕僚指出，黃珊珊仍為副市長身分，面對選舉議題較難表達意見，但能向選民呈現她與其他參選人無法望其項背的市政熟悉度，且黃在疫情期間擔任北市副指揮官表現佳，加上勤跑基層，民調顯著提升。

幕僚補充，黃珊珊後續請辭投入選舉，將持續與基層交流維持支持度，讓市民了解她才是未來市長最好選擇，除爭取中間選民支持，同時搶攻泛藍、泛綠選民。（編輯：李亨山）1110818

台北市長選情膠著，綠營人士指出，民進黨參選人陳時中將提出具體施政藍圖及願景，並強調過去面對防疫的積極作為，支持度可望持續上揚。圖為支持者舉看板替陳時中打氣加油。中央社記者陳昱婷攝 111年8月18日
台北市長選情膠著，綠營人士指出，民進黨參選人陳時中將提出具體施政藍圖及願景，並強調過去面對防疫的積極作為，支持度可望持續上揚。圖為支持者舉看板替陳時中打氣加油。中央社記者陳昱婷攝 111年8月18日
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