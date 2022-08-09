黃珊珊：改善內湖交通 應先解決高速公路塞車

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台北市副市長黃珊珊（左）與交通局長陳學台（右）9日舉行記者會說明內湖交通議題，黃珊珊表示，改善內湖交通，應先解決高速公路塞車，增設匝道不是辦法，且北市府認為是無效計畫，才未向中央申請。中央社記者劉建邦攝 111年8月9日

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（中央社記者劉建邦台北9日電）內湖交通議題近期成台北市長參選人關注焦點。北市副市長黃珊珊今天說，改善內湖交通，應先解決高速公路塞車，增設匝道不是辦法，且北市府認為是無效計畫，才未向中央申請。

民進黨台北市長參選人陳時中7日提出改善內湖交通解方，8年內將完成4大工程及2條捷運線，包含新闢堤頂大道與塔悠路的地下連通道，打造穿越基隆河連通南北的大動脈等內容。

黃珊珊今天上午出席北市府產業發展局記者會，特別在會後與北市交通局長陳學台合開記者會說明內湖交通議題。黃珊珊說，北市府針對改善內湖交通問題，設短中期計畫，短期部分，從市長柯文哲上任後就提出設通勤專車、密集增加捷運文湖線班次、拓寬成功橋及民權大橋等處道路、增設智慧號誌、興建內湖區瑞光社會住宅。

她表示，內湖科學園區就業人數從民國95年約8萬9000多人，108年達16萬餘人，至今可能超過20萬人，北市府才透過設通勤專車等方式，微幅改善交通問題。

黃珊珊說，影響內湖交通問題是因高速公路壅塞，下班期間內湖容易塞車，但因高速公路也塞車，影響到平面道路，就算增設匝道也難以改善交通問題。

她指出，至於北市府未向中央申請在高速公路附近增設匝道，是因經評估後，認為是無效計畫，但有提改善方式，如建議開放高速公路路肩等方式，也呼籲陳時中提政策時不要劃大餅。

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陳學台說，內科易塞車時段是位於下午尖鋒時段，因堤頂大道、舊宗路有很多車流要上高速公路，但因高速公路塞車，造成平面道路車流回堵，解決方式就是改善高速公路塞車，至於若要透過徵收土地設匝道，是不可能改善交通問題。

黃珊珊與陳學台在北市府開記者會，引發外界質疑透過市政資源回應時事議題，對此，北市府發言人陳智菡表示，因外界對北市交通提出疑問，加上柯文哲有行程，為完整說明市府政策，才由黃珊珊對外說明。（編輯：張銘坤）1110809