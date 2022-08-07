陳時中提內湖交通4解方 黃珊珊盼是具體可行政見

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天提出內湖交通解方，包含4項道路工程。台北市副市長黃珊珊說，這4項中有3項必須有高公局配合，另一項則牽涉松機存廢，盼提出具體且可行政見。

陳時中上午提出改善內湖交通的解決方法，包含8年內完成捷運東環段、在堤頂交流道及國道1號沿線進行4項工程，其中最重要是以潛盾工法新闢堤頂大道到塔悠路的地下連通道。

黃珊珊下午出席台北表演藝術中心舉辦感恩日活動後接受媒體聯訪表示，內湖交通是都市計畫的問題，但市府從來沒有停止解決，尤其是內湖科學園區在上下班尖峰時間塞車。

黃珊珊說，針對陳時中提出4項工程，其中3項都與交通部高速公路局相關，包含增設高速公路匝道或路型優化、動線調整，必須有高公局配合才能完成。

黃珊珊指出，台北市交通局在7月28日才跟高公局開過會議，沒有聽過這些計畫，所以若有這些計畫，歡迎來市府說明或一起討論、合作。

至於第4項工程，黃珊珊說，交通局多年以前也曾評估過打造堤頂聯外地下道，但這個作法牽涉到松山機場存廢及工程技巧，包含出土量、斜率等，要考量能不能符合道路使用。

黃珊珊強調，地下道不是用畫的，而是用做的，非常高興大家這麼關心內湖交通，但希望大家提出具體且可行的政見，台北市一直在努力，尤其市長柯文哲8年來都大刀闊斧地試著改善。

柯文哲則說，市府有做過內湖的研究與分析，企業也都知道每天15萬人通過成功橋、成美橋跟成功隧道上下班的動態流量與高峰時間，企業知道就會自行調整。

對於陳時中今天再度提出8年內完成捷運東環段願景，柯文哲則表示，東環段現在還在行政院審核，中央審核過了市府才能做細部規劃及編預算，最後才能真的把工程甘特圖畫出來，所以結論是呼籲陳時中不要打高空，對市政不熟不要亂講話。（編輯：方沛清）1110807