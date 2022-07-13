撤換苗栗縣黨部主委 國民黨：鍾東錦無法全力輔選

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨將撤換苗栗縣黨部原主委鍾東錦，改由前縣長劉政鴻擔任，副秘書長王育敏今天說，鍾東錦多次表達參選苗栗縣長，在無法全力輔選的狀況下，必須找到新主委，全力輔選黨的縣長參選人。

國民黨日前確定提名前農田水利署苗栗管理處長謝福弘參選苗栗縣長，但身兼苗栗縣黨部主委的苗栗縣議長鍾東錦仍表達參選到底的態度，讓藍營在苗栗遲未完成整合。國民黨中央也決定，將撤換苗栗縣黨部主委，改由劉政鴻接任，預計17日上任。

國民黨副秘書長王育敏今天在受訪時解釋，國民黨已正式提名謝福弘參選苗栗縣長，縣黨部主委的責任，就是要全力輔選，所以原本期待鍾東錦能全力輔選，但鍾東錦多次表達參選，還要在縣黨部對面掛看板，在無法全力輔選的狀況下，必須找到新主委，全力輔選黨的參選人。

王育敏也說，苗栗縣議長鍾東錦指黨中央不夠尊重，這不是事實，黨中央過去在討論苗栗縣長人選的部分，與鍾東錦有長達3個月的溝通時間，黨主席朱立倫還曾主動約見面，過程中都有持續性的溝通，沒有不尊重的問題。

至於是否會對鍾東錦黨紀處分，王育敏表示，還是希望能與鍾東錦持續溝通，也希望鍾東錦為了苗栗的團結、勝選，能夠歸隊，因此還是希望鍾東錦能跟大家一起來拚苗栗的勝選。

談到嘉義縣長人選的部分，王育敏則說，持續還在找適當的人選，當然也不排除與在野、無黨人士合作，她沒有任何參選的規劃。（編輯：林興盟）1110713