九合一決戰倒數／2022百里侯之戰 時力鎖定苗栗拚突圍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北18日電）年底選舉倒數100天，時代力量推出3名縣市長參選人。時力黨主席陳椒華說，苗栗縣長選情呈現四腳督態勢，時力推出的縣長參選人宋國鼎與領先集團差距沒有很大，在婦女及年輕族群的支持度高，有機會一搏。

2022年地方大選，時代力量首次推出縣市長參選人，目前提名的縣市長，包括基隆市議員陳薇仲角逐基隆市長、苗栗縣議員宋國鼎力拚苗栗縣長，均只當一屆議員便宣布放棄連任，挑戰縣市長。醫師出身的屏東黨部主委詹智鈞則參選屏東縣長。

在苗栗縣長選舉部分，國民黨雖提名前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘，但國民黨籍苗栗縣議長鍾東錦也表態參選，陷入分裂危機，民進黨則推派行政院顧問徐定禎角逐。陳椒華接受中央社記者專訪表示，宋國鼎目前和領先集團差距沒有很大，加上在議員任內，形象好、專業度高，而且婦女及年輕人的支持度也很高，有機會一搏。

至於基隆及屏東選情，陳椒華說，民調有很大的成長空間，但時力推出的參選人都很有理想性、行動力，希望開創一個更好的政治新氣象，讓城市變得更好、更進步，他們會繼續努力，黨中央也會全力支援。

對時代力量來說，縣市議員選舉是這次選舉的重中之重。陳椒華說，時力在2018年選舉，取得16席縣市議員，其中在新竹市拿下3席成立黨團；今年選舉，時力的目標是現任議員都能連任、超越2018年當選席次以及在六都及新竹市議會成立黨團。

陳椒華說，2022年的地方選舉，攸關時力未來的發展，全黨必須全力以赴，接下來就是2024年立委選舉，選得好才有辦法維持時力的政黨票。

至於輔選規劃，陳椒華說，包括她在內的時力黨公職人員，都已四處輔選，會規畫在選前最後一個月，邀重量級、高知名度的人士組成助選團，到全台各地輔選。（編輯：蘇龍麒）1110818