時力提縣市長參選人 陳薇仲選基隆詹智鈞拚屏東

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（中央社記者王揚宇台北15日電）時代力量今天舉行2022年縣市首長提名記者會，宣布時力基隆市議員陳薇仲參選基隆市長、時力屏東黨部主委詹智鈞出戰屏東縣長。

時代力量黨主席陳椒華今天偕多位時力決策委員，召開這場記者會。

陳椒華說，時力非常慎重，也經過長久的思考，今天向大家宣布，推出陳薇仲參選基隆市長、醫師詹智鈞選屏東縣長，這也是時力成立以來，第一次推出縣市長參選人。

陳薇仲說，4年前感謝市民的支持，讓她當選市議員，進入基隆市議會；這4年來，她不斷期待有更多監督與砥礪，與市府創造更好的基隆，但基隆政治長期由藍綠盤據，盤根錯節的地方體系幾乎把持政治話語權，無法讓市民的聲音進入市府。

陳薇仲說明這些年推動的成績，包括用議員建議款進行參與式預算，打造公開平台，讓基隆市民一起改變公共事務，也邀請市民捍衛基隆美麗海灣；她也關心交通、居住正義、長照、幼托等議題。

陳薇仲說，期待2022年的台灣，有一場更創新、有青年熱情跟創意的政治變革，她將成為基隆史上第一位女性市長，而且是來自勞工、市民的基隆市長。

陳薇仲指出，參選市長，是希望創造一個可以跟山海共好、宜居港都的基隆市，邀請每一位基隆人，「讓我們在回家的路上相遇，一起匯聚對這座美好城市的嚮往」，一起打造美好的基隆。

詹智鈞說，雖然自己不是屏東人，但他在屏東居住近10年，而且在行醫過程中看到很多現象；屏東縣是全台最多鄉鎮市的縣市，有很多美麗珍貴資源，像是沒被人發現的珍珠，不過卻被外來事物污染。

詹智鈞表示，時力屏東黨部成立2年，處理非常多的案件，包括環境、勞權議題，或許大家認為屏東是國境之南，但這邊發生的事情是會影響全台。

詹智鈞也提到，屏東縣的人口一直減少，這不是屏東不好，而是管理出了問題，今天他參選屏東縣長，是希望讓全台灣、全世界看到屏東，給屏東一個機會，讓大家了解屏東是值得重視跟注意的地方，「縣長選智鈞，交給我，你放心」。（編輯：翟思嘉）1110615