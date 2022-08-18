九合一決戰倒數／綠估南部選情穩定 強攻北苗固守桃竹

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民進黨內分析，九合一選舉北台灣將是關鍵。圖為黨主席蔡英文（前中）與台北市長參選人陳時中（前右3）、桃園市長參選人鄭運鵬（前左3）、新北市長參選人林佳龍（前左4）等人在支持18歲公民權記者會上合影。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北18日電）選舉倒數100天，民進黨內分析南部執政4縣市選情穩定，北台灣將是決戰關鍵。桃園「換堅」後，民進黨變換陣形，力拚反守為攻；台北市選情看好，新竹市較為艱困，從未執政過的苗栗因藍營分裂，寄望拿下執政權。

九合一選舉11月26日登場，距離選舉剩下百日，民進黨這次競選主軸為「顧家鄉，拚未來」。民進黨立委賴瑞隆分析民進黨南部選情，評估嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣穩定。

至於北台灣選情，熟悉選戰操盤的綠營人士說，林智堅的論文事件發生後，選情往下走，林智堅也選得辛苦，其他縣市則擔心有外溢效應；林智堅退出桃園市長選舉改由立委鄭運鵬接棒，雖然選舉只剩3個月，但拿掉了論文這個破口，可以反守為攻。

黨內人士說，當初由林智堅戰桃園是擔心國民黨會派強棒，但目前看來，張善政沒那麼強；鄭運鵬是在地立委，有自己經營的立委基本盤，最重要是鄭文燦操盤，選舉只剩3個多月，仍有一搏的機會。

地方人士分析，接下來就看鄭運鵬如何勤跑基層、贏得口碑，此為能否贏得選戰的關鍵因素之一。桃園不能只靠空戰，傳統的地方組織盤（陸戰）非常重要，不能只光靠鄭文燦的相挺，畢竟鄭文燦的票源不可能百分之百改支持鄭運鵬。

林智堅退出九合一選戰後，選情「三腳督」的台北市被民進黨寄以厚望，陳時中預料成為民進黨年底大選的領頭羊。

不願具名的民進黨立委認為，民進黨這次台北市長的選情，是繼前台北市長陳水扁之後最好的一次，如果拿下首都，民進黨就算贏；如果台北市、桃園市長都拿下，就是大贏；如果維持平盤，即民進黨守住現在的執政縣市，就沒有輸。

身兼陳時中競選總部總幹事的民進黨立委吳思瑤說，國民黨的蔣萬安一度弱化，後來人設大翻轉，往深藍、戰鬥藍靠攏，試圖撐住基本盤；至於黃珊珊有行政資源加持，最大競選團隊是整個台北市政府，要等未來黃珊珊離開現職、沒有行政光環，才會見真章。

吳思瑤說，台北市選戰是最聚焦、外溢效應最大、最能打出民進黨氣勢的選區，現在媒體每天關注點在陳時中，新北市長參選人林佳龍也是打雙北合作串連，雙北戰局牽一髮動全台。

一位不願具名的民進黨立委指出，接下來就看蔣萬安跟黃珊珊是否產生棄保，以及陳時中能否維繫住民進黨基本盤，並適度拓展選票。

至於新北市部分，林佳龍面臨苦戰，但黨內認為，民進黨基層實力不弱，林佳龍持續推出市政願景、勤跑組織，仍可緊追對手侯友宜。

目前民進黨執政的新竹市，黨內評估三腳督的戰況膠著，再加上前市長林智堅論文事件影響，是場苦戰。但黨內人士樂觀認為，地方執政版圖儘管可能失，但也可能有得；民進黨從未執政、一向被視為艱困選區的苗栗縣，在藍營分裂的情況下，這次有可為之勢。

苗栗由民進黨提名的徐定禎，對上國民黨提名的謝福弘，苗栗縣議長鍾東錦表態參選到底，藍營陷入分裂危機。民進黨主席蔡英文出手，民進黨立法院黨團總召柯建銘擔任徐定禎的主任委員，出身苗栗的立委羅致政擔任總幹事。

羅致政分析，2018年徐定禎在民進黨支持下、以無黨籍身分參選苗栗縣長，拿下37%選票；2020年總統選舉，蔡英文在苗栗拿下45%選票，由於苗栗可能陷入三腳督、甚至四腳督局勢，民進黨在苗栗機會大增，未來也會用全國性、中央格局打選戰。

民進黨秘書長林錫耀說，「贏的不一定那麼穩贏，也沒有所謂穩輸的縣市」，民進黨絕對不會放棄。他說，民進黨在苗栗縣、花蓮縣從來沒有執政，這次國民黨在苗栗可能分裂；至於花蓮，民進黨有史以來第一次提名非常亮眼的原住民女性Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡），選戰的變化值得關注與期待。

在地方議員部分，相較於2018年的韓流衝擊，讓民進黨掉了不少議員席次，民進黨內評估，在大環境較4年前佳的情況下，今年年底的議員席次，應會有所成長。

其中，民進黨台南市黨部日前已成立年底九合一選舉第一個聯合輔選中心，提名的34名議員參選人出席造勢，希望揮出漂亮全壘打。

民進黨力挺高雄市長陳其邁連任，喊出「議會席次過半」目標，民進黨地方評估，綠營積極整合，國民黨議員選情居於弱勢，再加上沒有強力母雞帶領，國民黨議員選情將更艱困。

至於民進黨台北市議員部分，吳思瑤說，陳時中扮演超強母雞，助力相當大，議員爭相和母雞一起作戰，一加一要大於二。（編輯：林克倫）1110818