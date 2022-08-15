桃園鐵三角不因選舉改變 鄭運鵬盼正面及政策競爭

立委鄭運鵬（前左）接棒參選桃園市長，他15日與桃園市長鄭文燦（前右）出席活動時受訪表示，尊重及尊敬對手是民主選舉必要修養，希望所有參選人都有正面、政策競爭的風度。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年8月15日

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）立委鄭運鵬接棒參選桃園市長，對於張善政自喻是土地公，要祛除桃園妖魔的說法，鄭運鵬表示，尊重及尊敬對手是民主選舉必要修養，希望所有參選人都有正面、政策競爭的風度。

桃園市長鄭文燦與鄭運鵬今天晚間出席國際獅子會300G2區台灣總會台灣省第十聯合會「第18、19屆總監交接慶典」前接受媒體聯訪，對於記者詢問民進黨桃園市長參選人的變更，是否影響未來人生規劃跟劇本。

鄭文燦說，前新竹市長林智堅是個好市長，雖然遇到亂流暫時退場，但推出鄭運鵬也是市政建設並肩作戰的好夥伴，相信桃園隊會迅速變換隊形。他用了八年的工作跟感情，投入在桃園市政上，比任何人都希望桃園的好成績能繼續，相信鄭運鵬可以站在他的肩膀上讓桃園更好，也有信心一定會贏。

鄭運鵬指出，鄭文燦受肯定，是靠著八年在桃園的亮眼成績，及對每個政策市民的照顧，桃園鐵三角的第一隻角就是鄭文燦，未來一定會受到國家的培養，在更高的層次服務桃園。

鄭運鵬說，他的責任就是承接鄭文燦的成績，再創桃園的黃金十年，桃園鐵三角組合，為了桃園、為了新竹也是為了全台灣，讓生活的環境更好，讓產業更突出，讓台灣對世界更有貢獻，他有信心，鐵三角的隊形跟鄭文燦過去的成績，都不會因選舉而有改變。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於記者詢問，國民黨桃園市長參選人張善政自喻是土地公，要祛除桃園的妖魔的看法。鄭文燦表示，土地公是桃園特有的文化，密度比別的地方高，深耕在桃園的是他跟鄭運鵬，用生命實踐對土地的感情，而非用口水，相信桃園人都了解誰是過客、誰是為了選舉才來的。

鄭運鵬則再次強調，選舉與政治不要脫離人性，團隊對於張善政到桃園參選都是祝福沒有惡言，他也很少看過參選人自稱為神明，不需要為了妖魔化競爭對手，自稱在地的土地公，尊重及尊敬對手是民主選舉必要的修養，講別人是妖魔讓斯文掃地沒必要，希望參選人都有正面及政策競爭的風度。（編輯：方沛清）1110815