鄭運鵬戰桃園 九合一選舉倒數百日鄭文燦柯建銘5人督導

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民進黨立委鄭運鵬（中）接棒參選桃園市長，17日在中央黨部出席提名記者會，身兼黨主席的總統蔡英文（右）親授競選背帶，桃園市長鄭文燦（左）也一同振臂呼口號。中央社記者趙世勳攝 111年8月17日

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（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨主席蔡英文今天說，選戰進入最後100天，行政團隊、選戰團隊要動起來；桃園市長鄭文燦與總召柯建銘接任桃竹竹苗總督導，前立法院長蘇嘉全為中彰澎總督導，立委陳明文為雲嘉嘉投總督導，宜花東由秘書長林錫耀負責。

民進黨中執會今天正式通過，提名立委鄭運鵬參選桃園市市長。

蔡英文在中執會後記者會指出，選戰已經進入最後100天，民進黨21位縣市長參選人，都要全力衝刺，一起爭取人民最大的支持。

她說，要交付所有的團隊，兩項重要的任務：行政團隊動起來、選戰團隊動起來。

蔡英文表示，民進黨是會做事的團隊，中央在行政院長蘇貞昌的帶領之下，拚經濟也拚建設，拚福利也拚未來。她要請大家繼續拚、繼續衝，中央及執政縣市的行政團隊，都要動起來，繼續為地方創造更多發展。

民進黨17日下午在中央黨部舉行提名記者會，黨主席蔡英文（圖）出席，為鄭運鵬聲援。中央社記者趙世勳攝 111年8月17日

蔡英文說，她要提醒行政團隊，現在是關鍵的時刻，不能鬆懈，不能大意。「有好的政策，要大聲說出來，讓所有民眾都知道」。要持續和社會溝通，用行動來號召人民，用政績來爭取支持。

蔡英文表示，為了衝刺選情，今天，中執會也通過她的提案，由桃園市長鄭文燦及立法院黨團總召柯建銘接任桃竹竹苗的總督導，蘇嘉全接任中彰澎總督導，陳明文接任雲嘉嘉投總督導，宜花東則是由林錫耀負責。

蔡英文指出，不只要讓每個縣市長參選人發揮戰力，更要透過聯合作戰、相互補位，一起提升選戰的能量。此外，所有縣市長參選人，不但要勝選，更要擔任各地區的「最強母雞」，讓議員席次全面提升。

蔡英文說，最後的100天，所有的參選人要全力爭取民眾的支持，全力護衛立場，更要全力捍衛價值。民進黨要團結度過考驗、團結邁向勝選。（編輯：林興盟）1110817