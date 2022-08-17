挺18歲公民權 蔡英文令全黨動員催修憲複決同意票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨17日在中央黨部舉行「民主前進挺18」支持18歲公民權宣誓記者會，身兼黨主席的總統蔡英文（前中）出席致詞。中央社記者趙世勳攝 111年8月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北17日電）年底除了縣市長選舉，也有18歲公民權複決。民進黨主席蔡英文今天下令全黨動員，所有民進黨參選人採取「自己一票，再加一票，挺18歲公民權」的行動策略，一起替年輕世代催出修憲複決的同意票。

民進黨今天召開「民主前進挺18」支持18歲公民權宣誓記者會，包括蔡英文、青年代表、民進黨新北市長參選人林佳龍、台北市長參選人陳時中等人，共同高呼「民主前進挺18」。

蔡英文指出，既然18歲年輕人，在法律上已經是成年人，那麼就應該要擁有完整的公民權。這是一項權利，更是一份責任，一份一起參與民主、守護民主的責任。

她說，18歲公民權也是世界的趨勢。根據統計，目前全世界只剩下10個國家，公民權的門檻比18歲還高。因此，台灣要跟上世界，要讓世界看見台灣對民主的信念，就必須要透過修憲，實現18歲公民權。

蔡英文表示，20年前，民進黨是第一個由立法院黨團提案，表態支持18歲公民權的政黨。20年後的現在，民進黨再一次執政，終於帶動在野黨一起支持修憲。這次一定要完成目標，讓18歲公民權的修憲複決，順利通過門檻。

她強調，民進黨是個「會做事」的團隊。從2016年再次執政到現在，包括，加薪、減稅、興辦社會住宅、擴大租金補貼、育兒補助加倍，都是要給年輕人支持。

蔡英文要求，所有民進黨縣市長參選人一起合作，為台灣年輕人的公民權，向前推進一步，一起民主前進挺18，通過18歲公民權，台灣的民主會更向前。

蔡英文認為，通過18歲公民權，台灣人也將可以告訴全世界，「我們有決心讓民主繼續前進、繼續深化，不會因為外在的威脅而動搖。」

蔡英文說，民進黨將會全黨動員，透過每一位參選人，以及全體輔選團隊的努力，來把支持18歲公民權，支持年輕人參與民主的訴求，傳達到台灣社會每一個角落。

她說，距離投票日，即將進入倒數100天，她請所有民進黨的參選人，採取「自己一票，再加一票，挺18歲公民權」的行動策略，一起替年輕世代催出修憲複決的同意票，讓「民進黨挺18歲公民權」的聲音，能夠出現在全國上百場造勢活動，上千種社群文宣，上萬次路口宣講的每一個角落。11月26日，一起「加一票」，讓台灣民主更進步。

林佳龍說，40年前，他18歲時，參加學生運動，一步步推動大學法修法、國會全面改革，一直到野百合運動，衝撞、抗爭、上街頭，這次透過18歲公民權，則可以讓台灣民主更有活力。

林佳龍指出，這次的議題，社會有高度共識，但門檻是965萬票，比蔡總統的817萬得票還要高的門檻，呼籲大家用神聖投票，防衛台灣民主，「民主前進挺18、新北翻新挺青年」。

陳時中則說，他在18歲時很木訥，沒有像在場的年輕人這麼勇敢站出來，當時他心中很熱、但表現出來很冷漠，因為當時不冷漠的、恐怕會經歷波折。

陳時中說，過去父母都會告訴孩子「有耳無嘴」，但現在的孩子，「有耳也要大聲說出來希望未來怎樣」；他說，他自己從今天起，在每個公開場合都會宣傳「民主前進挺18歲」，利用選舉時間，把觀念講出去、把票催出來。（編輯：翟思嘉）1110817