黃珊珊擬8/28辭職參選 柯文哲：不能拖過9/2

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北17日電）有意參選市長的台北市副市長黃珊珊預計8月28日請辭投入選戰，台北市長柯文哲今天說，9月起、最晚不能拖過9月2日，市府將剩下一名副市長彭振聲。

市長選舉投票進入倒數百日，黃珊珊請辭時程及競選規劃備受矚目。市府知情人士透露，黃珊珊將等台北城市博覽會8月27日正式開幕後，在28日舉辦記者會宣布請辭，29日登記參選。

柯文哲今天赴市議會報告112年度台北市總預算案並備詢，國民黨籍議員徐弘庭關心黃珊珊何時投入選戰，詢問9月起市府將剩下幾名副市長。

柯文哲回應，9月起只剩1名副市長，就是彭振聲，他的能力不錯也很耐操，可以1人當3人用。

國民黨籍議員李柏毅接著詢問，黃珊珊是否如外界傳言，將在8月28日請辭。柯文哲回應，反正不能拖過9月2日。

李柏毅指出，今年台北城市博覽會主軸是要表達市政一棒接一棒，為何只邀請黃珊珊去開幕記者會，沒有邀請民進黨市長參選人陳時中與國民黨市長參選人蔣萬安，畢竟下一屆不見得是黃珊珊當選。

柯文哲表示，黃珊珊不是被邀請，是以副市長身分出席，且城博主要目的是倡議，把還沒做完的事跟市民交棒。（編輯：李亨山）1110817