九合一決戰倒數／綠營換將清理戰場 桃園市長選戰進入全新局面

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桃園市長選舉呈「3腳督」戰況。圖左為民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，中為國民黨參選人張善政，右為民眾黨參選人賴香伶。（左圖取自facebook.com/nicepongpong，中圖為中央社檔案照片，右圖取自facebook.com/HsiangLinLai）

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（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園市長選舉「3腳督」戰況原本就激烈，在民進黨選前百餘日「換將」清理戰場後進入全新局面，藍綠兩黨誰能快速整隊、團結出發，是後續發展關鍵，台灣民眾黨也仍待開拓票源。

地方人士分析，今年桃園市長選舉「劇情緊湊多變」，尤其在前新竹市長 林智堅 林智堅小檔案 政黨：民主進步黨

出生：民國64年5月27日

經歷：新竹市長、新竹市議員 看更多 關閉 為論文爭議退選，改由民主進步黨籍立法委員 鄭運鵬 鄭運鵬小檔案 現職：第10屆立法委員

黨籍：民主進步黨

生日：1973年6月2日

學歷：國立台灣大學土木系

經歷：

第6、9屆立法委員

民進黨發言人

謝長廷高雄市長競選總部政策部主任 看更多 關閉 接棒投入選戰後，整體局勢更難預料；大部分民眾還在觀望，隨各項議題發展及變化，仍有不少變數。

民進黨人士說，鄭運鵬是桃園選出的立委，對地方事務不陌生，加上選戰期間任林智堅競選團隊總幹事，在戰況掌握、政策推動保有一定熟悉度，接棒參選後無縫接軌、整合團隊非難事。

民進黨人士表示，民進黨最大優勢是「團結」，雖選前換將，但變換隊形不難，尤其在桃園市長鄭文燦、鄭運鵬及林智堅形成「鐵三角」情況下，力拚勝選氣勢強大，「母雞」快速就定位，對民進黨桃園市議員參選人而言，仍可一步一腳印、有節奏地打選戰。

民進黨人士分析，鄭運鵬形象清新，在協助林智堅處理論文案期間，展現執行力和邏輯思考能力，過去除針砭時事，也善於經營社群媒體，有年輕選票優勢；鄭文燦除執政優勢，任內在桃園打下的人脈基礎、市政建設，也可以「傳承」之姿交棒。

不過，中國國民黨人士說，林智堅退選雖能讓綠營「止血」，但只是暫時，外界不會輕易放過論文風波，各陣營也把握機會盡力爭取對政黨忠誠度不高的年輕選票。

另一方面，國民黨也有內部整合挑戰；國民黨桃園市長參選人 張善政 張善政小檔案 生日：1954年6月24日

出生地：台北市

學歷：美國康乃爾大學土木工程博士

經歷：美商 Google 公司亞洲硬體營運總監、行政院政務委員、科技部長、行政院副院長、行政院長 看更多 關閉 雖曾任閣員及短暫擔任閣揆，但在地方選舉事務方面，如何整合地方派系，及化解內部「空降」疑慮，是不可迴避的挑戰。

地方人士說，國民黨最大困難是「母雞」帶兵打仗經驗較欠缺，加上張善政標榜「君子之爭」，希望展現個人特質吸票，也曾遭外界質疑力道不足、使不上力，難免讓同陣營輔選人士心急。

部分國民黨人士說，張善政近期行程增加，與地方議員開始團結、互相拉抬，緩和外界質疑的黨內整合問題，整體熱度、民眾支持度增加，可感受張善政企圖心和積極度。

啟動甚早的民眾黨方面，民眾黨桃園市長參選人賴香伶團隊在議題發揮上面向多，也把握對手爭議、新聞焦點，在這場選戰中成功引起注目。

地方人士說，民眾黨希望吸引對藍綠失望的淺藍、淺綠選民，在年輕人板塊，議題和整體好感度是考量重點，賴香伶截至目前表現超乎預期，但藍綠各有一定基本盤，在夾殺下想突圍不易，如何開拓票源是重中之重。

在賴香伶積極搶攻下，藍綠都不敢掉以輕心，以免票源被瓜分，尤其是年輕、中生代選票。

地方人士說，對民眾而言最實際就是民生、通貨膨脹問題，目前選戰卻較少聚焦民生議題或確切政策，讓選戰雖維持在一定溫度，卻無法升溫，無法打進民眾心裡、獲得認同。

另一方面，地方人士表示，兩岸關係緊張，牽涉意識形態，相對壓縮公共議題討論空間，讓這場選舉的情感面豐富，相對變成選舉另一變數。（編輯：李明宗）1110818