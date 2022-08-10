澎竹連江參選人出爐 蔡英文：離島安全就是台灣安全

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（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨中執會今天通過新竹縣、連江縣、澎湖縣長提名人。民進黨主席蔡英文說，離島的安全，就是台灣的安全。面對快速變動的區域安全情勢，需要堅定又勇敢的縣市首長，在台灣的最前線、民主的最前線，守護國家安全。

民進黨中執會今天通過徵召民進黨客家部主任周江杰參選新竹縣長、民進黨連江縣黨部主委李問參選連江縣長、前澎湖縣長陳光復參選澎湖縣長。

民進黨召開提名記者會，蔡英文並為被提名人授競選背帶。

蔡英文說，過去一週來，中共在台灣周邊進行軍事演習，讓大家深刻地體驗到，正常的生活不會從天下掉下來，民主自由也必須靠自己來捍衛。

她說，離島的安全，就是台灣的安全。面對快速變動的區域安全情勢，需要堅定又勇敢的縣市首長，在台灣的最前線、民主的最前線，守護國家安全。

蔡英文表示，面對後疫情的經濟復甦，也需要穩健又踏實的縣市首長，善用離島豐富的天然資源，帶動地方的發展，為鄉親帶來更多的繁榮。

她說，民進黨身為執政黨，有責任，也有義務，為離島地區，提名最好的候選人。

蔡英文說，連江縣長被提名人李問是實實在在，捲起袖子投入地方耕耘的年輕世代，用創意，活化當地文史資產，吸引國內外觀光客造訪；也用豐富的國際觀，在地方創辦英語教室，為當地的小朋友，開啟連結世界的一扇窗。過去這幾年來，有李問的投入，讓外界看到馬祖的美好，也讓馬祖展現自己的價值。實現「越在地，越國際」的理念。

蔡英文指出，這次是民進黨第一次，提名連江縣長參選人，民進黨就要提名最好、最優秀的李問。讓李問翻轉連江，為國境最前線，創造繁榮、守護安全。

蔡英文說，澎湖縣長被提名人陳光復過去在縣長任內，有政績也有口碑，拚經濟也拚社福，把老的小的都顧很好。陳光復不只有經驗、有歷練，更有一顆為澎湖服務的心，再搭配澎湖在地立委楊曜，一定可以強強相加，整合地方跟中央的資源，再次光復澎湖，讓鄉親幸福。

她說，除了離島的安全，還有一個地方，不只關係到台灣的安全，更攸關全球供應鏈的安全，就是竹科所在地之一、新竹縣。

蔡英文說，過去這幾年受到疫情的影響，全球經濟都在衰退，台灣之所以能夠在逆境之中，穩健成長，除了全民團結，就是高科技「護國神山」。世界在變化、供應鏈在重組，需要不一樣的縣市首長，用創新的思維，為地方擘劃前景，因此，民進黨徵召周江杰參選新竹縣長。

她說，周江杰跟李問一樣都是民進黨傑出的年輕世代。周江杰年輕有活力，是新竹縣發展最需要的動力；在地有經驗，是客家子弟，又擔任過議員，最了解縣民的需求。年輕有經驗，是新竹縣最需要的城市領導者。她說，對周江杰有信心，他一定能深耕地方，讓新竹縣成為世界的新竹。

蔡英文並說，距離年底選舉，剩下不到4個月，民進黨的21名「會做事戰隊」，已經全部就位，要一起實現，「顧家鄉，拚未來」的承諾，在變動的局勢之中，穩健地帶領城市進步、帶領台灣發展。

蔡英文表示，接下來這幾個月，所有的參選人、黨公職，都要全力以赴，爭取人民最大的支持，所有台灣隊都要站出來，讓會做事的人出來服務、承擔大局，要一起努力，一起團結守護台灣，團結邁向勝選。（編輯：蘇志宗）1110810