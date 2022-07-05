Kolas Yotaka出戰花蓮艱困選區 藍營盼君子之爭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨確定由總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰花蓮縣長，正面對決角逐連任的徐榛蔚。圖為Kolas Yotaka於2021年12月至花蓮宣講公投。中央社記者張祈攝 111年7月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣5日電）民進黨確定由總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰花蓮縣長，正面對決角逐連任的徐榛蔚。綠營表示，給想改變的花蓮人不同選擇；藍營表示，期盼是場君子之爭。

備戰年底縣市長選舉，民進黨主席蔡英文今晚召開選對會，一致同意徵召總統府發言人 Kolas Yotaka 谷辣斯．尤達卡 Kolas Yotaka小檔案 生日：1974年3月17日

學歷：東海大學社會研究所碩士

經歷：行政院發言人，第9屆立法委員，桃園市政府原住民族行政局局長，原住民族電視台新聞部副理、主播，民視新聞部記者 看更多 關閉 出戰花蓮縣；國民黨則早在5月18日提名徐榛蔚角逐連任。

花蓮為藍營鐵票區，徐榛蔚本屆選舉以71%得票率擊退民進黨候選人劉曉玫；花蓮縣議會33席議員中，民進黨只占3席，13鄉鎮市長更全是泛藍人馬。

根據中選會資料，2020年總統大選，即便總統蔡英文、副總統賴清德在全國拿下800多萬票，超過57%得票率，在花蓮卻只有35%得票率，遠低於國民黨61%得票率。

民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗說，花蓮一直是民進黨艱困中的艱困選區，但基層仍有想讓花蓮改變、想進步的聲音，這也是民進黨努力的方向。

嚴献宗說，民進黨花蓮選區處於新舊世代交替，第一波花蓮市長、縣議員及鄉鎮市民代表共提名13人，不少年輕黨員出線，Kolas的學經歷、在原住民議題的努力，是地方一致認同的最佳人選，相信可以發揮母雞帶小雞的影響力，帶領參選黨員爭取選民認同。

Kolas Yotaka出身花蓮縣玉里鎮樂合部落，有媒體經歷，被桃園市長鄭文燦延攬擔任桃園市政府原住民族行政局長、2016年被推薦為民進黨不分區立委、行政院發言人，現為總統府發言人。

對於綠營人選，國民黨花蓮縣黨部主委張逸華表示，對人選並不意外，花蓮民風純樸，期待這場選舉是君子之爭。（編輯：黃世雅）1110705