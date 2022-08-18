九合一決戰倒數／民眾黨拚三腳督 高虹安插旗竹市黃珊珊力守北市

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（中央社記者郭建伸台北18日電）台灣民眾黨備戰九合一選戰，黨內評估立委高虹安可望勝選新竹市長，無黨參選的副市長黃珊珊能固守台北市版圖。民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如說，只要能插旗新竹並且保住台北市就算邁出勝利一大步。

九合一選舉倒數100天，民眾黨組黨後首次參戰百里侯，提名立委賴香伶參選桃園市長、立委高虹安參選新竹市長、黨團主任陳琬惠參選宜蘭縣長；民眾黨支持的台北市副市長黃珊珊，則擬以無黨籍參選台北市長。4位參選人選舉成果備受關注。

談及民眾黨如何應戰三腳督，蔡壁如回憶，2018年九合一選舉時，台北市長柯文哲的民調原本領先對手丁守中、姚文智，但最後倒數2週時，國民黨與民進黨動員地方組織加上媒體戰，柯文哲民調支持度掉8個百分點，最後投票結果只險勝。

外界評估包括三腳督的黃珊珊、高虹安都有當選機會。蔡壁如表示，依照過去經驗推演，民眾黨支持的參選人這次在與國民黨與民進黨「三腳督」時，應先力求支持度第一，並且大贏第二名參選人，才能避免最後組織動員時遭兩方夾殺。

談及今年台北市長選情，蔡壁如表示，目前國民黨參選人蔣萬安、民進黨參選人陳時中與黃珊珊彼此支持度都太近，屆時捉對廝殺時恐是一場硬仗。

民眾黨人士指出，黃珊珊日前出席民眾黨慶時，主席柯文哲已傳承腳踏車盼繼續騎，黃珊珊也擔任黨籍台北市議員參選人的母雞；黃珊珊雖以無黨參選，但未來正式投入選戰後，民眾黨將派員進駐團隊全力協助。

民眾黨人士也認為，目前議題多由蔣萬安與陳時中唱主調，黃珊珊投入選戰後應提高戰力與聲量，增加民意支持，才能在膠著選情中脫穎而出。

桃園部分，民眾黨人士分析，賴香伶曾任台北市勞動局長，40歲以下民眾對國民黨與民進黨黏著度不高，且桃園有許多在台北上班的通勤族，未來將繼續推出政見爭取支持，而桃園局勢混沌未明，對賴香伶也是利多。

新竹選情方面，地方人士認為，民眾黨在新竹市組織較國民黨與民進黨弱，雖然高虹安聲量高、擅打空戰，但隨著林智堅退選後其團隊回防新竹市，仍得加溫補足其他方面。

蔡壁如指出，中共軍演及中美對抗可成為「抗中保台」的素材，評估民進黨會得到部分選舉紅利，但距離選舉還剩3個月，是否影響年底大選仍待觀察。

至於議員席次戰略，蔡壁如表示，雖然民眾黨的議員參選人很多是素人，但仍力拚一搏，將力拚6都成立議會黨團。（編輯：蘇龍麒）1110818