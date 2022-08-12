桃園市長選舉 賴香伶盼別落入藍綠對決思維

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天表示，桃園市民對是非黑白還是有辨別的，希望別落入選舉就是藍綠對決的思維，近日她以行動競選辦公室模式前進各區，盼找出需改進行政措施。

賴香伶上午前往八德區大湳市場拜票爭取支持，她接受媒體聯訪時表示，桃園市民對是非黑白還是有辨別的，民眾很看重政治人物的誠信，以及對做事、處理事情有沒有自己扛責任。

對於媒體詢問，桃園市長選舉是否會形成三強鼎立的局面，賴香伶指出，希望民眾不要落入選舉是藍綠對決的思維。

賴香伶說，桃園市升格8年來，桃園市長鄭文燦的努力大家有看到，但還有很多地方的行政作為及落實度不足，這次選舉她以行動競選辦公室模式前進各區，就是找出需要改進的行政措施，讓市民感受她用心、認真的態度。（編輯：李錫璋）1110812