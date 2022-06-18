更多編輯台推薦新聞：
劉克襄：海外特派員如騎士冒險 見證世界與自己
生活

劉克襄：海外特派員如騎士冒險 見證世界與自己

影片／NBA勇士克服傷兵潮第7度封王 柯瑞激動落淚：我以全隊為榮
運動

影片／NBA勇士克服傷兵潮第7度封王 柯瑞激動落淚：我以全隊為榮

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
一週大事》Fed升息3碼／馬來西亞缺工上百萬人／勇士奪NBA總冠軍...
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉1/198

桃園市長選戰三腳督 年輕選票和市政熟悉度是關鍵

2022/6/18 19:17（6/18 19:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨選對會建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長。（中央社檔案照片）
民進黨選對會建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園18日電）民進黨選對會建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，桃園選戰將成三腳督。桃園地方民代認為，對桃園的熟悉度將成勝選關鍵，年輕選票和替市民解決問題的能力也都是重點。

民進黨主席蔡英文領軍的選舉對策委員會今天開會一致同意，建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，預計22日中執會討論後正式提名，屆時將與國民黨桃園市長參選人張善政、民眾黨桃園市長參選人賴香伶形成三腳督局面。

無黨籍桃園市議員牛煦庭向中央社表示，目前看起來3黨都是空降，「桃園政壇顏面無光」，在人選推出上都是為了個人政治生涯規劃，沒有做到與市民對焦。

牛煦庭認為，3名候選人對桃園都不熟悉，起跑點都一樣，未來要比爆發力，看誰能在最短時間表達出對桃園的熟悉度和市政願景，不能在重要議題輕描淡寫，或只打媒體戰。

民進黨籍桃園市議員楊家俍向中央社表示，桃園和新竹都是年輕城市，林智堅無論是選票人口結構、實際上的市政治理經驗，及身為桃園女婿與桃園的在地情感連結，都比張善政更有優勢。

楊家俍說，林智堅當新竹市長時，很多質感建設讓年輕市民有感，也替當地解決北水南送、科技業相關問題，對地方來說，需要像林智堅這樣能了解問題、解決問題的市長，張善政無論是市政資歷、在地連結，都比不過林智堅。

國民黨籍桃園市議員舒翠玲向中央社表示，民進黨讓林智堅參選桃園，只顯示出他們已經沒有人才，才會需要一個「落跑市長」，任期沒做完就拋棄選民到其他縣市參選；張善政有科技、土木工程經驗，正是桃園現在最需要的。

舒翠玲說，張善政不光是在企業界能力很強，在公部門事務處理，分寸也拿捏得很好，張善政擔任行政院長時就可看出行政、決策能力很強，也是這幾年來民意支持度最高的行政院長，可說是「天選之人」。（編輯：郭諭儒）1110618

延伸閱讀
民進黨選對會建議徵召林智堅選桃園、沈慧虹拚竹市、蔡適應戰基隆沈慧虹披掛上陣選新竹市長 將努力爭取認同民進黨北台執政3縣市布局 林智堅角色吃重兼顧桃竹民進黨徵召挑戰桃園市長 林智堅：願到妻子家鄉奉獻自己傳林智堅點頭選桃園 民進黨：提名作業沒新進度
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀