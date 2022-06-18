桃園市長選戰三腳督 年輕選票和市政熟悉度是關鍵

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（中央社記者葉臻桃園18日電）民進黨選對會建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，桃園選戰將成三腳督。桃園地方民代認為，對桃園的熟悉度將成勝選關鍵，年輕選票和替市民解決問題的能力也都是重點。

民進黨主席蔡英文領軍的選舉對策委員會今天開會一致同意，建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，預計22日中執會討論後正式提名，屆時將與國民黨桃園市長參選人張善政、民眾黨桃園市長參選人賴香伶形成三腳督局面。

無黨籍桃園市議員牛煦庭向中央社表示，目前看起來3黨都是空降，「桃園政壇顏面無光」，在人選推出上都是為了個人政治生涯規劃，沒有做到與市民對焦。

牛煦庭認為，3名候選人對桃園都不熟悉，起跑點都一樣，未來要比爆發力，看誰能在最短時間表達出對桃園的熟悉度和市政願景，不能在重要議題輕描淡寫，或只打媒體戰。

民進黨籍桃園市議員楊家俍向中央社表示，桃園和新竹都是年輕城市，林智堅無論是選票人口結構、實際上的市政治理經驗，及身為桃園女婿與桃園的在地情感連結，都比張善政更有優勢。

楊家俍說，林智堅當新竹市長時，很多質感建設讓年輕市民有感，也替當地解決北水南送、科技業相關問題，對地方來說，需要像林智堅這樣能了解問題、解決問題的市長，張善政無論是市政資歷、在地連結，都比不過林智堅。

國民黨籍桃園市議員舒翠玲向中央社表示，民進黨讓林智堅參選桃園，只顯示出他們已經沒有人才，才會需要一個「落跑市長」，任期沒做完就拋棄選民到其他縣市參選；張善政有科技、土木工程經驗，正是桃園現在最需要的。

舒翠玲說，張善政不光是在企業界能力很強，在公部門事務處理，分寸也拿捏得很好，張善政擔任行政院長時就可看出行政、決策能力很強，也是這幾年來民意支持度最高的行政院長，可說是「天選之人」。（編輯：郭諭儒）1110618