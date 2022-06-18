沈慧虹披掛上陣選新竹市長 將努力爭取認同

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（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）民進黨選舉對策委員會今天開會後一致同意，新竹市長人選將由竹市副市長沈慧虹接棒參選。沈慧虹表示，她會努力爭取新竹市民的認同，繼續延續幸福的施政。

由民進黨主席蔡英文領軍的選對會今天召開會議，會中同意新一波提名名單，包括基隆市徵召蔡適應、桃園市徵召林智堅、新竹市由沈慧虹披掛上陣，預計6月22日中執會討論後正式提名。

沈慧虹晚間在臉書Facebook發文表示，7年半以來自己和林智堅共同合作，完成許多重大的公共建設，林智堅的施政成績有目共睹，媒體的民調也多次獲得五星市長的榮耀，也為新竹人帶來莫大的光榮感。

沈慧虹說，林智堅留下一個堅強的市政團隊，肯做事、會做事的公部門風氣，這些都是新竹這座城市共享的資產，她也會努力爭取新竹市民的認同，繼續延續幸福的施政。

多次表態參選新竹市長，且在地方蹲點多年的行政院顧問、民進黨新竹市前議員鄭宏輝，晚間在臉書Facebook粉絲專頁發文表示，祝福林智堅、沈慧虹順利當選，為民進黨守住桃園市，守住新竹市。

鄭宏輝表示，他始終主張「團結、勝選」，會爭取所有支持民進黨、支持鄭宏輝的朋友們，團結一起守住新竹市、延續民進黨執政成績。

新竹市議會民進黨團發布新聞稿，黨團總召李妍慧表示，林智堅8年任內徹底翻轉竹市，用建設找回市民認同、用專業獲得人民肯定，更屢獲媒體評比為五星市長，如今承擔參戰桃園的重責大任，黨團給予全力祝福與支持。

李妍慧說，民進黨決定徵召沈慧虹參選下屆新竹市長，黨團成員也一致表示支持。

李妍慧指出，沈慧虹待人溫暖、極具親和力，並具交通專業、嫻熟市政，尤其竹市重大建設，如新竹輕軌、大車站計畫執行在即，黨團認為，以沈慧虹的專業與執行力，絕對是下屆新竹市長的最佳人選。（編輯：方沛清）1110618