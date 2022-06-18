竹市苗栗高雄提名卡關 國民黨加快協調進度

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）民進黨重啟選戰布局，國民黨中央對尚未提名的新竹市、苗栗縣、高雄市等縣市，將在近期完成協調、徵詢作業；至於新北市與台中市則尊重市長侯友宜、盧秀燕想法，未特別規劃提名時程。

國民黨縣市長提名作業在黨主席朱立倫訪美回台後，進入緊鑼密鼓階段。民進黨確定在新竹市推出副市長沈慧虹參選，而藍營目前以國民黨新竹市議會黨團所支持的議員林耕仁最為活躍，但黨中央遲未提名，引發地方基層憂慮。

國民黨內評估，由於民進黨推出沈慧虹，與先前設定的對手不同，因此還會再透過徵詢與民調，規劃最終的人選。

藍營新竹地方人士認為，不論是沈慧虹、抑或之前設定的對手，林耕仁在內部民調都穩定領先，國民黨選策會的多數成員也支持林耕仁參選，希望黨中央能趕快確定，完成提名。

苗栗縣方面，國民黨日前宣布徵召立委徐志榮，但遭到婉拒；黨內人士透露，朱立倫結束居家隔離後，將親自進行協調，若一切順利，就能在下週中常會進行提名徵召作業。

高雄市部分，目前除孫文學校總校長張亞中、前衛生署長楊志良、國民黨立委陳玉珍表態外，柯志恩受到黨內積極勸進；柯志恩預計20日以智庫執行長身分赴高雄市議會座談，值此提名階段之際，此舉讓黨內充滿想像。

據了解，黨中央最屬意人選就是柯志恩，但柯志恩參選意願不高，若最終無法成功勸進，將會再從其他人選尋找對象；黨內人士說，高雄市長人選已進入需盡快確定階段，近期內會做確定，但可能趕不及在下週中常會完成提名。

至於新北市與台中市，早已確定由侯友宜與盧秀燕角逐連任，但因近幾個月國內疫情嚴峻，加上適逢地方議會總質詢期間，黨中央尊重地方首長以防疫為優先；黨內高層指出，新北與台中人選早確定，所以未規劃提名時間，一切尊重侯友宜與盧秀燕。（編輯：林克倫）1110618