民進黨北台執政3縣市布局 林智堅角色吃重兼顧桃竹

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（中央社記者溫貴香台北18日電）新竹市長林智堅將參選桃園市長，由於林智堅在竹市8年政績出色，將是年底選戰明星級候選人，綠營高層也形容，「張善政好比天上的流星，林智堅則是隔壁的明星」，且林智堅在近新竹地區的桃南區域好感度高，未來也將有助於帶動整體桃、竹選區。

民進黨主席蔡英文領軍的選舉對策委員會今天開會，一致同意建議徵召立委蔡適應參選基隆市長、新竹市長林智堅參選桃園市長、新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長，預計22日中執會處理徵召案。

民進黨高層表示，多度蟬聯五星市長的林智堅，不僅民調表現勝出國民黨提名的張善政，在民進黨過去傳統較為弱勢的桃南地區也有優勢，桃竹生活圈的連動效果有助於林智堅轉戰桃園，包括桃園市長鄭文燦也都支持。

原先行政院政務顧問鄭宏輝布局新竹市長選舉已久，但最後仍由林智堅的副市長沈慧虹出線角逐，可見林智堅影響力。

民進黨高層表示，沈慧虹獲得林智堅與民進黨立法院黨團總召柯建銘全力支持外，又因為熟稔市政，可以無縫接軌林智堅對新竹市的建設，最後出線。

該位高層表示，新竹市過去算綠營艱困選區，林智堅當選之後，就拚出高滿意度，多度蟬聯五星市長。

高層分析，從民調上來看，接近新竹地區的桃園市南部區域，選民也都對林智堅有相當的好感度，這個區域是綠營傳統較弱勢的區域，未來也會有助於帶動整體桃、竹選區。

至於林智堅參選桃園市長，會不會被拿來和前高雄市長韓國瑜做比較，遭質疑落跑市長，黨內高層表示，林智堅擔任7年半的新竹市長，始終維持高滿意度，這次從新竹轉戰到同個生活圈的桃園市，顯示民進黨在中生代人才培養的連貫性，這和韓國瑜有天壤之別。

一名熟悉桃竹選情的黨內人士表示，國民黨派出曾選過副總統的張善政來應戰，雖然遭遇到黨內抨擊和各種不諒解，但仍可以看出國民黨想要拿回桃園決心，但「張善政好比天上的流星，林智堅則是隔壁的明星」，民進黨一定也要派出最強人選來應戰。

林智堅有鄰近縣市地方首長經歷，對於桃園選民來說是看得到、摸得到的強棒，當然更比張善政要來得親切有感，是不二人選。

熟悉選戰的操盤手表示，沈慧虹目前知名度並不高，但從過去她在台北市政府和中央交通部服務的經歷來看，都可獲得不同黨派的肯定，就可以了解到沈雖然是事務官出身，但並不是傳統公務員，除了執行力之外，也有很好的政策擘劃能力，在台北市政府擔任府會聯絡人時，跟每個議員互動良好，顯示她善於溝通的政治手腕也不輸給政治人物。（編輯：趙蔚蘭）1110618