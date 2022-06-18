民進黨徵召挑戰桃園市長 林智堅：願到妻子家鄉奉獻自己

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（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）民進黨選舉對策委員會今天開會後一致同意，徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市。林智堅表示，團隊的事情很重要，「球來了，我就接」，將全力以赴。

由民進黨主席蔡英文領軍的選對會今天召開會議，會中同意新一波提名名單，包括基隆市徵召蔡適應、桃園市徵召林智堅、新竹市由沈慧虹披掛上陣，預計6月22日中執會討論後正式提名。

林智堅透過新聞稿表示，過去8年，新竹市改頭換面，不再是被路過的城市，重新找回光榮感，在中央政府的全力支持及新竹市民的打拼下，躍上國際的舞台，擦亮城市的品牌，廣大鄉親都以身為新竹人為榮。

林智堅在文中細數政績，陸續完成許多談了10幾年，甚至幾10年都沒做到的任務，包括打通公道三、新闢竹科X、設置兒童醫院、新建市立棒球場等，按部就班耕耘，如雨後春筍般收穫。

林智堅說，市府也爭取到五楊高架向南延伸、新竹環狀輕軌以及新竹大車站等影響這座城市未來幾10年發展的重大建設，這些成就與願景，將會在新的市長帶領之下持續推進。

林智堅說，桃園、新竹早在日治時期就是共同生活圈，曾隸屬同一個行政區，兩地不管是產業、就業還是常民文化，迄今仍緊密相連。

林智堅說，他和桃園市長鄭文燦也密切合作，無論是市政的交流、科技廊帶的串連，到這2年來防疫及抗旱的聯合作戰，桃園、新竹都相互扶持。

林智堅說，他天性比較浪漫、樂觀，總是不斷尋找夢想、不畏懼挑戰，總是希望可以為眾人創造更多美好，他願意帶著過去8年學習、累積的經驗，到妻子成長的家鄉，奉獻自己、服務桃園。（編輯：吳協昌）1110618