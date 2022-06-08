鄭文燦：林智堅執政表現好 是桃園市長好人選

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（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園市長鄭文燦6日接受廣播節目專訪時表示，新竹市長林智堅執政表現好，是桃園市長好人選，而中國國民黨桃園市長參選人張善政了解桃園很有限、姿態高，要整合仍須經波折。

鄭文燦於今天播出的廣播節目「寶島全世界」中說，目前民主進步黨選舉對策委員會還沒決定提名方式，大致上會在6月底提名，之前表達參選意願者包括民進黨籍立法委員鄭運鵬、前立委黃適卓、彭紹瑾及鄭寶清，但這4人目前沒形成競爭格局。

他說，他對任何人都是看優點、潛力，等最後綜合所有人選後，會有標準決定提名誰，當然也包括林智堅或其他可能人選，「我不預設口袋人選，也不排除任何人」，就是選出最好、最能勝選的人。

鄭文燦說，在這標準下，林智堅是好人選，但林智堅須先完成新竹市長提名相關事宜；一般而言林智堅的執政表現很好，是五星級市長。

至於如果林智堅選桃園市長，是否變成變成新竹的「落跑市長」？鄭文燦表示，林智堅不是只做幾個月就離開，沒這種情形，很多新竹計畫，相信下個新竹市長也會繼續。

國民黨在桃園市長選情部分，鄭文燦表示，他不會低估任何人，但也不需高估對桃園連結不深的張善政。國民黨現在是人選、程序之爭，還沒討論到任何與桃園發展相關看法，甚至停留在過去印象，如航空城計畫現已進入重建階段，工程也發包、進入實質開發，但國民黨還停留在很多年前喊口號階段。

他說，國民黨整合還須經波折，張善政姿態較高，大部分透過國民黨主席朱立倫過去人脈幫忙安排拜訪老一代政治人物，「他們還是迷信拜訪樁腳，選法很傳統，一點都不現代」。

鄭文燦表示，張善政不會贏過曾任桃園縣長的朱立倫，就算朱立倫在桃園要贏也有很大困難，「要拿朱立倫這個品牌要來覆蓋張善政，難度比較高」。

他說，他觀察張善政拜訪國民黨公職人員過程，其實可先私下拜訪，不是帶記者拜訪或放話要拜訪，「同一個陣營沒必要這樣設計」，操作過頭。

此外，鄭文燦表示，張善政僅當行政院長幾個月，完全是過渡期，沒人為難過他，而當科技部長時的政績，「大家也沒有什麼印象」。

鄭文燦表示，如果朱立倫不信任在地型政治人物，要形象、打好牌，就要分析什麼是好牌，如果拿紙上履歷競選，不是民主時代原則，「我覺得他陷入這個迷思」，就算一般公司徵人也不會只看紙上履歷。（編輯：李明宗）1110608