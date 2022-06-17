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轉戰桃園市長？林智堅表態：球來了就接

2022/6/17 12:49（6/17 13:30 更新）
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新竹市長林智堅日前被問到轉戰桃園市長的話題時表示，不管在哪個位置，他都不會缺席。（中央社檔案照片）
新竹市長林智堅日前被問到轉戰桃園市長的話題時表示，不管在哪個位置，他都不會缺席。（中央社檔案照片）
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（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）新竹市長林智堅日前接受媒體訪問時被問到轉戰桃園市長的話題時表示，不管在哪個位置，他都不會缺席，為了國家及城市發展更好，「球來了，就接」。

林智堅被視為角逐2022年桃園市長熱門人選，他日前接受媒體專訪時表示，作為團隊的一份子，就好像在球場上，每一個人都被分配了一個角色，團隊有需要，球來了就接。

林智堅說，他絕對不會迴避「直球對決」，不管2022年他在哪一個位置，都不會缺席，就是希望國家更好、城市發展更好。

對於日前一份民調顯示林智堅支持度勝過國民黨桃園市長參選人張善政，林智堅認為，桃園、新竹因為共同生活圈，過去幾年他和桃園市長鄭文燦在市政上的交流緊密，桃園鄉親可能感受到新竹市近年的蛻變，所以在民調上會有如此呈現。

至於民進黨內對於林智堅轉戰桃園市長一事有不同聲音，他說，民進黨向來不是一言堂，黨內對重大議題，都會有很多不同的意見和聲音，這是好事，且一個民主國家本該如此，對轉戰選桃園的這件事，不管未來發展如何，他都會聆聽大家的聲音。

林智堅說，他認為2022年的選舉，民進黨一定會是聯合作戰方式，同個政黨且是同樣在政策、經驗都是受到國民肯定的話，一起作戰會比單打獨鬥的效果來得更好。（編輯：李錫璋）1110617

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