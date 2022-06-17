張善政否認空降 自認經驗優勢林智堅很難比得上

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（中央社記者葉臻桃園17日電）新竹市長林智堅被視為民進黨參選桃園市長人選。中國國民黨桃園市長參選人張善政受訪時表示，他的優勢在於業界經驗和行政經驗，這方面林智堅應該很難比得上。

張善政今天陪同前台北市議員羅智強，從桃園市政府門口出發，完成桃園行腳最後一站。

張善政接受媒體聯訪時，被問及外界認為他是「空降」時表示，他曾在龍潭渴望園區工作12年，並不是空降，如果在桃園工作12年還是空降，那他不知道什麼才是「在地」。

媒體詢問，若民進黨派出林智堅參選桃園市長，相比之下，覺得自身優勢在哪？張善政表示，他的優勢在於業界經驗和行政經驗，這方面應該是林智堅很難比得上，至於競選是否有世代交戰的感覺，則認為應該是世代融合。

張善政也說，羅智強在桃園行腳3個多月累積很多的經驗，會找時間請教；針對未來小內閣人選，則表示現在談這個是還太早，將來再看看。

羅智強則表示，國民黨並不重要，張善政到桃園也是為桃園人服務，不是國民黨；將來有機會，會把這3個月來行腳桃園的心得做成簡單的報告，幫助張善政打造一個更好的桃園。（編輯：李錫璋）1110617