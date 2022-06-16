綠重啟選戰布局 林智堅選桃園、沈慧虹戰竹市呼聲高

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（中央社記者溫貴香台北16日電）民進黨選舉對策委員會18日將開會，預計討論桃園、竹市、基隆市長選戰徵召案，據透露，以新竹市長林智堅、副市長沈慧虹、立委蔡適應呼聲高。

另外，新竹縣長提名以民進黨發言人周江杰呼聲高，但也不排除與無黨籍的竹北市長何淦銘合作。

因疫情而暫停開會的民進黨選舉對策委員18日將重啟會議，黨政人士表示，當天下午將開會討論桃園市、基隆市、新竹縣市提名。

在此敏感時刻，有意角逐新竹市長的行政院顧問、民進黨新竹市前議員鄭宏輝今天一早在臉書貼出他與總統蔡英文、民進黨立法院黨團總召柯建銘的合照，表示新竹市長提名將尊重黨的布局及黨主席蔡英文的決定。

民進黨秘書長林錫耀上午在基隆受訪時表示，總統蔡英文前二天接見鄭宏輝，民進黨立法院黨團總召柯建銘也在場，希望以團結求得勝選最重要。

黨政人士表示，在鄭宏輝表態尊重黨的布局與黨主席蔡英文的決定後，選情單純化，副市長沈慧虹可望披掛上陣，接棒林智堅角逐新竹市長選戰。

基隆市將徵召立委蔡適應，黨內較無爭議，民進黨秘書長林錫耀將於選對會報告各縣市徵詢狀況與民調，聽取選對會成員們的意見，由選對會考量且綜合評估後做出決定。

該人士表示，桃園市人選部分，就現任立委鄭運鵬、前立委鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾等人長時間的民調，以林智堅最佳，可望提名林智堅，這也不是突然決定，而是已經處理一段時間。

新竹縣長部分，黨政人士表示，新竹縣長提名以民進黨發言人周江杰呼聲高，但也不排除與無黨籍的竹北市長何淦銘合作；嘉義市則鎖定總統府副秘書長李俊俋。

東台灣部分，花蓮縣可望徵召總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰；台東縣長選戰則可望徵召立委劉櫂豪。澎湖縣以立委楊曜民調最高，但楊曜無意願，但黨內人士仍不放棄，持續勸進。（編輯：蘇龍麒）1110616