更多編輯台推薦新聞：
劉克襄：海外特派員如騎士冒險 見證世界與自己
生活

劉克襄：海外特派員如騎士冒險 見證世界與自己

影片／NBA勇士克服傷兵潮第7度封王 柯瑞激動落淚：我以全隊為榮
運動

影片／NBA勇士克服傷兵潮第7度封王 柯瑞激動落淚：我以全隊為榮

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
民進黨選對會建議徵召 林智堅選桃園、沈慧虹拚新竹市、蔡適應戰基隆
首頁 / 政治
民進黨
新聞專題
民進黨1/300

民進黨選對會建議徵召林智堅選桃園、沈慧虹拚竹市、蔡適應戰基隆

2022/6/18 17:38（6/18 18:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨選對會18日開會，一致同意建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長（左）、新竹市副市長沈慧虹（中）參選新竹市長、立委蔡適應參選基隆市長（右）。（左圖、右圖為中央社檔案照片，中圖取自沈慧虹臉書facebook.com）
民進黨選對會18日開會，一致同意建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長（左）、新竹市副市長沈慧虹（中）參選新竹市長、立委蔡適應參選基隆市長（右）。（左圖、右圖為中央社檔案照片，中圖取自沈慧虹臉書facebook.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北18日電）民進黨主席蔡英文領軍的選舉對策委員會今天開會，一致同意建議徵召立委蔡適應參選基隆市長、新竹市長林智堅參選桃園市長、新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長，預計22日中執會處理徵召案。

距離年底大選只剩5個多月，民進黨因疫情變數停開一個多月的選舉對策委員會下午重啟會議。民進黨會後發布新聞稿指出，選對會一致同意，建議徵召蔡適應為基隆市長候選人、林智堅為桃園市長候選人、沈慧虹為新竹市長候選人，並提交中執會，進行徵召提名作業。

兼任民進黨主席的總統蔡英文會中表示，目前國內整體疫情雖然仍處高原期，但北台灣疫情已有緩和收斂趨勢，執政團隊的優先要務，仍是維持政治經濟局勢穩定，落實防疫工作，朝向疫後正常生活做充分準備。

蔡英文認為，民進黨在北台灣執政的基隆市、桃園市及新竹市，在市府團隊的努力打拚、醫護防疫人員的投入付出，以及市民的團結防疫下，疫情已走過高原期。作為基隆市、桃園市、新竹市的執政黨，民進黨必須完成市長提名布局，擘劃下一個8年的市政願景，回應市民多年的支持與對未來的期待。

蔡英文肯定基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦，及新竹市長林智堅的執政成績卓越，不僅翻轉在地藍綠的結構，施政更是超越藍綠，獲得市民高度肯定，在各項施政評比都名列前茅，堪稱「綠色執政、品質保證」的典範。

她表示，在基隆市，讓優秀立委蔡適應延續優質市長林右昌；在桃園市，讓五星級市長林智堅接棒五星級市長鄭文燦；在新竹市，讓交通專業副市長沈慧虹無縫接軌五星級市長林智堅。「延續綠色執政、延長品質保固」是民進黨的目標，更是民進黨的責任。

蔡英文說，民進黨負責任地在北台灣三個執政地方，提出最強人選，並且強強相加，希望以優異的治理經驗及成績，強化北台灣區域治理量能，期許蔡適應、林智堅、沈慧虹全力以赴，全力爭取更多人民的支持。

民進黨指出，這場會議除高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦透過視訊與會，新境界智庫副董事長洪耀福、無任所大使林佳龍請假外，其餘選對會成員都出席與會。（編輯：趙蔚蘭）1110618

延伸閱讀
張善政否認空降 自認經驗優勢林智堅很難比得上被推薦選新北？ 林右昌：目前先把基隆市政做好傳沈慧虹接棒選新竹市 林智堅：確實是好人才遭疑財產申報不實 沈慧虹：將提告遏止抹黑文化林右昌盼蔡適應、江聰淵接棒 給基隆宜蘭正能量林佳龍選台北市長？林右昌：大家可以期待
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀