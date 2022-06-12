林佳龍選台北市長？林右昌：大家可以期待

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無任所大使林佳龍（前左2）12日在基隆市長林右昌（前左）、立委蔡適應（前右2）等人陪同下參觀城市博覽會，被問到民進黨北北基市長提名作業表示「應該是很快了」，對於林佳龍是否出戰北市，林右昌說，大家可以期待。中央社記者王朝鈺攝 111年6月12日

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）無任所大使林佳龍今天被問到民進黨北北基市長提名作業表示「應該是很快了，在等著開會通知」。對於林佳龍是否是民進黨最好出戰台北市長人選，基隆市長林右昌說，「我想大家可以期待」。

民進黨台北市長熱門人選之一的林佳龍，上午在林右昌、立法委員蔡適應等人陪同下，參訪城市博覽會西2主場館，媒體詢問林佳龍，是否希望未來北基連線，台北（市長）是自己，基隆市長是蔡適應？

林佳龍說，他在擔任交通部長時常被蔡適應質詢，對於基隆建設蔡適應和林右昌是最佳拍檔，蔡適應未來如果可以接棒就可無縫接軌，建設不會中斷甚至不會改變，這次參觀城市博覽會看到2人像兄弟同心改造基隆。

基隆確實要放在首都圈，未來才會有清楚定位，台北不能有本位主義，不管在交通、觀光和整個區域發展上要「台北Plus基隆」，台北作為首都圈的領頭羊，一定要跟基隆像兄弟一樣，大家平起平坐，一起規劃首都圈發展，尤其在交通、觀光還有產業特別重要。

林佳龍日前提到，選舉和防疫可以並行不悖，對於中央流行疫情指揮中心宣布放寬檢疫措施，是否是幫衛生福利部長陳時中鋪路？

林佳龍表示，陳時中很辛苦也專業，領導防疫相當有成果，現在推動新台灣模式，就是防疫要做好，正常生活也要過，他覺得是可以並行不悖，大家團結支持指揮中心決定，只有做好防疫才可以過正常生活，防疫做好的過程，民主的選舉最好也是能同步向前走。

媒體追問，基層對於北北基還沒有「母雞」感到焦慮，林佳龍說，今年因為受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊確實比較特別，防疫工作要做好，民主選舉也要向前走，秉持這樣精神民進黨有提名制度和節奏，自己也是選對會成員，雖然選對會已經一個多月沒開會，但在4月已預定6月要進行新一波提名的評估和決定，「應該是很快了，我們在等著開會通知」。

對於林佳龍是否是民進黨最好人選，出戰台北市長是否有較大贏面？林右昌說，「我想大家可以期待」。

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林右昌表示，北北基桃是首都生活圈，也是台灣經濟和政治發動的引擎，台北市長選舉不要視為只是台北市的事，台北市長應該要有整個大台北首都圈包括北北基桃整個大區域的構想，其中最關鍵是交通建設因為沒有辦法分你我，北北基桃應該有一整套區域發展構想和整體交通路網規劃，特別是捷運。

林右昌說，林佳龍曾擔任交通部長，對北北基桃發展和區域定位非常清楚，簡單來講，大台北都會圈未來應該作為台灣向國際競爭和國際都會競爭重要據點，未來的台北市長應該要有這樣的高度和格局。（編輯：張銘坤）1110612