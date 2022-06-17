林右昌盼蔡適應、江聰淵接棒 給基隆宜蘭正能量

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵今天造訪城市博覽會，基隆市長林右昌表示，希望立法委員蔡適應和江聰淵都能接棒，為基隆市和宜蘭縣帶來新的正向能量。

江聰淵和台北、基隆及宜蘭等10多名議員今天前來基隆市參訪城市博覽會A展區，由林右昌和民進黨下屆基隆市長熱門人選的立委蔡適應全程陪同。

林右昌接受媒體聯訪時表示，一棒接一棒，棒棒是強棒，希望蔡適應和江聰淵都能接棒繼續基隆市政和宜蘭縣的蛻變和發展，他對2人的專業和政治上的能力非常有信心，今天與2人交換很多心得，2人對市政都有非常精闢見解，相信一定可以為基隆市和宜蘭縣帶來新的正向能量。

蔡適應表示，宜蘭縣政過去幾年沒有顯著改變，感覺有停滯現象，過去標榜的宜蘭綠色執政，在3年多來沒辦法延續，這也是宜蘭縣民期待改變的地方，而基隆市過去也很久沒有改變，好不容易在林右昌擔任市長後有了改變，未來大家也希望能繼續改變。

蔡適應說，城市的改變絕對不能鬆懈，哪怕只是鬆懈一任就會造成無法彌補的錯誤，江聰淵的重責大任就是要彌補宜蘭縣過去近4年的錯誤，讓宜蘭繼續進步。

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江聰淵表示，蔡適應在立法院的各項表現大家有目共睹，尤其為基隆市爭取預算更是不遺餘力，林右昌有這麼好的執政成果，其實與蔡適應有關，蔡適應用最大力量爭取許多預算，等於也是替自己打下未來執政基礎。

江聰淵說，蔡適應無論對基隆的瞭解、未來的發展和預算爭取等各方面都瞭若指掌，接棒基隆市長是最適合人選，呼籲大家一起支持蔡適應。（編輯：方沛清）1110617