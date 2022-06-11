遭疑財產申報不實 沈慧虹：將提告遏止抹黑文化

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（中央社記者魯鋼駿新竹市11日電）外傳可能接棒參選新竹市長的副市長沈慧虹，日前遭質疑財產申報不實，她今天開記者會澄清，一生奉公守法，並無申報不實，將進行提告，遏止抹黑文化。

日前有媒體人在個人臉書發文質疑，沈慧虹疑似有財產申報不實問題。另有某臉書粉絲專頁發文指出，沈慧虹在107年時，債務為新台幣851萬元，存款106萬元，108年的債務就變成555萬元，存款163萬元。

沈慧虹今天開記者會澄清，針對有人指出她一年存款加還債超過350萬元，她秀出107、108年的資料，並表示她並沒有任何不法獲利。

沈慧虹表示，108年財產增加是因當年初母親過世，而有相關財產的處分，她的2名弟弟認為母親留下來的現金與存款，因都有共同照顧母親，禮讓給她媽媽過世後的一些存款分配。

沈慧虹強調，為人子女，連自己母親過世，都要被迫出來作澄清，讓她真的非常難過也遺憾，更感覺到對不起媽媽及家人。

針對保單依法申報的部分，沈慧虹表示，從106年開始，她就使用監察院財產網路申報系統的授權介接資料申報。而當時保險公司上傳資料，將保險契約的準備金借款，不論主約或附約均上傳。108年保險公司發現錯誤主動更正，所以有前後年度債務減少，並無申報不實問題。

至於鉅額債務問題，沈慧虹指出，這部分是她與前夫非常大的鴻溝，也因為前夫債務問題，造成兩人溝通、感情遭受阻礙。因夫妻財產共有制的規定，兩人的財產資料都會顯示在申報上，也呈現出這些債務情況。

沈慧虹說明，離婚後原本共有的房屋，她也贈與先生，因兩人在法律上的關係已經結束，她也希望這是她個人感情的事情，對於前夫與其家人，希望不要造成任何困擾。

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沈慧虹指出，為了遏止惡質文化，將會提告。她表示，監察院財產申報資料在網路上均可查看，但實際上的財產變化情形，未經查證，不應妄自評價揣測。

沈慧虹指出，擔任公職30多年，她的清廉從未受到質疑，過去財產申報也從未有過爭議，最近卻因媒體對她未來動向有些假設，網路上就開始出現惡質的抹黑、人身攻擊、惡意誹謗，認為這樣的選舉文化與政治文化應該退出公領域，參加公共事務的熱情，不應該被抹煞。（編輯：李錫璋）1110611