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被推薦選新北？ 林右昌：目前先把基隆市政做好

2022/6/16 19:39（6/16 19:51 更新）
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民進黨秘書長林錫耀（前右2）16日到基隆參訪2022城市博覽會，基隆市長林右昌（前右3）陪同解說。對於被推薦可角逐新北市長一事，林右昌受訪表示，目前先把基隆市政做好。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年6月16日
民進黨秘書長林錫耀（前右2）16日到基隆參訪2022城市博覽會，基隆市長林右昌（前右3）陪同解說。對於被推薦可角逐新北市長一事，林右昌受訪表示，目前先把基隆市政做好。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年6月16日
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（中央社記者沈如峰基隆16日電）民進黨正國會新北市議員參選人卓冠廷拋出基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安可出戰新北市長。林右昌今天對此指出，目前先把基隆市政做好。

民進黨秘書長林錫耀今天前往基隆市，參訪城市博覽會，林右昌陪同解說。

林錫耀接受媒體聯訪時表示，過去在民進黨中央黨部與林右昌就是同事，今天看到基隆7年多來，真得整個都翻轉了，這也代表民進黨執政品質保證，基隆就是一個很好的典範。

對於林右昌是否征戰新北市的話題，林錫耀說，他還沒有與林右昌談過此事，不過「大家聽了，真的都有這樣的想像與期待」。

林錫耀表示，民進黨很多任滿的縣市長，像桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安，他們都是民進黨的寶貝，也是台灣的資產，相信未來大家都會很期待，很珍惜他們。（編輯：戴光育）1110616

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