時代力量提名宋國鼎參選縣長 盼翻轉苗栗鐵板藍

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（中央社記者郭建伸台北15日電）時代力量今天舉行記者會，公布提名苗栗縣議員宋國鼎參選苗栗縣長。宋國鼎表示，過去外界認為苗栗是鐵板一塊，但他感受到在地苗栗人對地方政治有更多期待，因此挺身而出盼為苗栗打一場光榮選戰。

時代力量今天舉行2022縣市首長暨地方公職人員提名記者會，除了宋國鼎外，也公布提名苗栗縣第5選區縣議員參選人吳翌立、桃園市龜山區市議員參選人陳葦澤、彰化縣彰化市第1選區市民代表參選人王威程。

宋國鼎發表參選聲明指出，過去外界認為苗栗是鐵板一塊，但他感受到在地苗栗人對地方政治有更多期待，因此挺身而出盼為苗栗打一場光榮選戰並改變家鄉。

宋國鼎表示，時代力量關注公平正義，期待為台灣社會帶來改革，而苗栗是時代力量必須深耕的縣市。

宋國鼎說，這場選戰不單是縣長選戰，更是全面改變苗栗政治文化的改革運動；他將挑戰不同的選舉方式，盼翻轉苗栗的派系政治、金權政治並帶來希望。

時力主席陳椒華表示，宋國鼎過去擔任多年律師且參與社會運動，用法律專業替基層發聲，2018年更在突破重圍進入苗栗縣議會，她懇請苗栗鄉親支持宋國鼎，相信將打破國民黨把持苗栗70年的困境。

吳翌立表示，她是兩個小孩的媽媽，過去將生活重心放在家庭，直到看見家鄉遭遇反坤輿抗爭事件及地方勢力把持，她決心挺身而出，替孩子爭取更好未來。

陳葦澤表示，他今年25歲畢業於醫檢系，近年疫情的影響發現人的健康與城市的息息相關，他將透過醫療專業，促使龜山成為樂活健康城市。

王威程指出，他沒有家世背景包袱和龐大資源，但他將拿出源源不絕的衝勁，走遍彰化市南區大街小巷，聆聽大家意見與心聲。（編輯：蘇志宗）1110715