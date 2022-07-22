前民眾黨員林志豪、朱哲成 改披時力戰袍選議員

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曾代表民眾黨參選立委的朱哲成（圖）去年退黨後，近日宣布將掛時力黨籍參選桃園市第8選區市議員。（圖取自facebook.com/zhecheng.zhu）

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（中央社記者郭建伸台北22日電）因台灣民眾黨提名風波退黨的林志豪，將披時代力量戰袍參選苗栗縣第1選區縣議員；曾代表民眾黨參選立委的朱哲成去年退黨後，近日宣布將掛時力黨籍參選桃園市第8選區市議員。

時代力量秘書長白卿芬今天受訪證實，決策委員會已通過林志豪與朱哲成提名案，兩人將以時代力量黨籍投入年底選戰，近日將正式公布。

民眾黨苗栗縣黨部曾爆出初選提名風波，原本角逐初選的林志豪質疑初選過程黑箱，且不接受在中評會完成調查報告後，民眾黨主席柯文哲辱罵立委賴香伶，因此4月時決定退黨，但仍繼續參選。

林志豪近日勤跑苗栗地方，並且與時力苗栗縣長參選人宋國鼎一起站路口拜票。他今天受訪時表示，退出民眾黨後仍繼續經營選區；由於認同時代力量和宋國鼎的理念，因此申請加入時代力量並參選苗栗縣議員。

朱哲成曾在2020年代表民眾黨參選苗栗縣立委，但他在去年11月時在臉書質疑，他曾經相信的公開透明，在民眾黨派任長官、選任候選人、做決策時被小圈圈取代，民眾黨已不是他付出一切追尋的白色力量，因此決定退黨。

朱哲成5月時在臉書公告自己加入時代力量並擔任桃園市黨部平鎮區主任，他昨天在臉書表示，將代表時代力量參選桃園市第8選區市議員，盼成為堅定專業的第三勢力，推動桃園持續向前。

白卿芬受訪表示，林志豪與朱哲成在退出民眾黨後與時代力量接洽，因認同時代力量理念，希望披上時力戰袍參選2022議員，目前已經決策委員會通過提名參選。

媒體詢問，提名林志豪與朱哲成後是否會擔憂解讀成第三勢力挖角。白卿芬表示，時代力量沒有主動挖角民眾黨，而是兩位參選人先抉擇自己的政治生涯，才與時代力量接洽。（編輯：蘇志宗）1110722