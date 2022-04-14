林志豪不滿民眾黨初選黑箱 退黨參選苗栗縣議員

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（中央社記者陳俊華台北14日電）擬參選苗栗縣議員的林志豪今天宣布退出台灣民眾黨，他說，初選過程黑箱，更不能接受在中評會完成調查報告後，民眾黨主席柯文哲竟辱罵立委賴香伶；他將參選苗栗縣第1選區縣議員。

媒體報導，民眾黨傳出苗栗縣議員提名黑箱，角逐初選的林志豪去年11月具名檢舉時任苗栗縣黨部主委馮啟彥內定名單，後來馮啟彥仍持決定好的名單要評鑑小組簽名，讓內定且涉「政府採購法」前科楊喬安獲得提名。這也引發民眾黨主席柯文哲在內部會議中，以情緒用語批評黨內幹部；吹哨者林志豪宣布退黨。

林志豪上午在臉書發文表示，「我在此宣布，退出台灣民眾黨」。民眾黨在苗栗成立黨部後他立即加入運作，並擔任賴香伶秘書，這段時間的服務經驗，他沒有愧對「以民為主」、「熱忱服務」這8個字，並在苗栗第1選區爭取民眾黨的提名。

林志豪指出，但迎接他的不是公開、公平、透明的參與機制，而是私相授受的黑箱作業。從去年7月填寫苗栗第1選區參選意願報名表開始就被明示暗示、威逼利誘、施壓哄騙，一直常伴左右。

林志豪說，去年11月他第一次向中央評議會提出申訴，今年1月提出第二次申訴，直到3月底，中央評議會的調查報告完成，結論非常明確：提名過程有關鍵性的行政瑕疵。「我不敢相信，這一切，竟然發生在一個以新政治為號召的新興政黨」。

林志豪表示，他更不能接受，在中評會完成調查報告後，柯文哲竟然辱罵賴香伶、辱罵身兼中評會主委的賴香伶辦公室主任林恕暉。這是壓垮駱駝的最後一根稻草，他必須要離開民眾黨。

林志豪說，謝謝做出公允調查的民眾黨中評會，為台灣的政黨政治留下一個好的示範。他的初衷不變、讓苗栗更好的決心不變，將參選苗栗縣第1選區的縣議員，爭取為民服務的機會。（編輯：蘇志宗）1110414