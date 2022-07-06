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涉貪遭判有罪 陳超明錯愕、徐永明遺憾

2022/7/6 11:20（7/6 11:31 更新）
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（中央社記者王承中、郭建伸台北6日電）台北地方法院今天依貪污治罪條例判國民黨立委陳超明7年8月徒刑，陳超明發布聲明指出，檢察官承認本案並無貪污對價的直接證據，一審法院竟可以判他有罪，實在讓人錯愕。

同案遭判刑的前立委徐永明也發表聲明指出，對於今日判決，深表遺憾。永明從政以來，未忘初衷，深信自身清白，將爭取上訴審，相信司法終將還以公道。

立委涉貪案今天宣判，台北地院依貪污治罪條例等罪判現任無黨籍立法委員蘇震清10年徒刑、國民黨籍立委廖國棟8年6月徒刑、國民黨籍立委陳超明7年8月徒刑、前時代力量立委徐永明7年4月徒刑。無黨籍立委趙正宇6月徒刑，可易科罰金。

陳超明發布聲明表示，本案所有的政治獻金過程均依法申報、依法公開，庭訊中檢察官承認本案並無貪污對價的直接證據，一審法院竟可以判他有罪，實在讓人錯愕。

陳超明指出，本案明確證據證明他一開始就拒絕召開公聽會，更從未出席或指派他人出席東吳大學的公聽會，本案中他僅打了一通不到3分鐘的電話，基於人情請經濟部派員參加東吳大學召開的公聽會而已，竟被冤枉有罪，實難令人折服，他絕對依法上訴、捍衛清白。

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他表示，法律的法理上與證據上，陳超明無罪，絕對沒有問題。但法律以外，非他能掌控。政治影響司法，明顯的是政治迫害，等到民進黨內鬥，為了打擊政敵才拿出來辦，也把無辜的在野黨拖下水，檢調已成為政黨打手，著實令人對台灣司法失望。

陳超明指出，本案沒有直接證據證明他有罪，更何況合法、公開且正式的政治獻金，竟遭有罪判決，那全台灣有收受政治獻金的立委是否皆應有罪？更何況有行政權的，選舉出身有政治獻金的行政首長更應有罪？難道現在政府鼓勵明的不行，就暗的來。（編輯：趙蔚蘭）1110706

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