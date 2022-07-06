立委涉貪案偵審大事記

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（中央社記者林長順台北6日電）立委涉貪案今天宣判，台北地院依貪污治罪條例等罪判處現任立法委員蘇震清10年徒刑、廖國棟8年6月徒刑、陳超明7年8月徒刑、前立委徐永明7年4月徒刑。趙正宇6月徒刑，可易科罰金。

以下為全案大事記：

--民國109年7月31日，立委被控收賄介入SOGO經營權之爭，台北地檢署指揮調查局兵分65路搜索，並約談立委陳超明、趙正宇、廖國棟、蘇震清及前立委陳唐山、徐永明與助理等63人，查扣新台幣920萬元現金。

--109年8月1日，北檢偵辦立委涉嫌收賄案，聲請羈押禁見現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇，前立委、時代力量黨主席（現遭停職）徐永明等10人。

--109年8月2日，台北地方法院裁定趙正宇100萬元交保。

--109年8月4日，台北地方法院裁定蘇震清、廖國棟、陳超明、余學洋、丁復華、李恆隆、郭克銘羈押禁見；徐永明則獲80萬元交保。

--109年8月8日，台北地檢署抗告後，台灣高等法院撤銷發回，台北地方法院裁定趙正宇羈押禁見。

--109年9月21日，北檢偵結立委涉收賄案，依貪污治罪條例起訴蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、徐永明等12人，並移審北院。陳唐山獲不起訴處分。

--109年9月22日，台北地方法院審理立委涉貪案移審庭，認定蘇震清、陳超明、廖國棟有羈押禁見必要，依中華民國憲法增修條文規定函請立法院許可後，裁定繼續羈押。

--109年12月4日，北院裁定陳超明500萬元交保，並限制住居、限制出境、出海。

--109年12月18日，台北地院審理立委涉收賄案，合議庭函詢立法院許可後，認為現任立委蘇震清、廖國棟涉犯貪污重罪犯嫌重大，且有逃亡、串證之虞，裁定2人延長羈押2個月，並禁止接見通信。

--110年1月15日，台北地院裁定廖國棟1000萬元交保，並限制住居、出境、出海。

--110年1月29日，台北地院裁定蘇震清1000萬元交保，並限制住居、出境、出海。

--111年2月16日，台北地院審理立委涉貪污案進入言詞辯論程序，3月4日辯論終結。

--111年7月6日，台北地院依貪污治罪條例等罪判處現任立法委員蘇震清10年徒刑、廖國棟8年6月徒刑、陳超明7年8月徒刑、前立委徐永明7年4月徒刑。趙正宇6月徒刑，可易科罰金。另外，趙正宇被控財產來源不明罪無罪。（編輯：方沛清）1110706