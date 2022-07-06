財產來源不明無罪 趙正宇：可對女兒說爸爸沒貪污

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（中央社記者蕭博文台北6日電）立委趙正宇被控財產來源不明、逃漏稅，北院今天判財產來源不明無罪，逃漏稅判6月，可易科罰金。趙正宇聲明表示，經過2年漫長的日子，總算可以對女兒說：「妳爸爸沒有貪污。」

台北地方法院今天針對立委涉貪案做出一審判決，無黨籍立委趙正宇並未到庭聽判，透過國會辦公室人員發布聲明。

趙正宇透過聲明表示，2年前的8月8日是他被羈押的日子，那天開羈押庭前，女兒說等他回來要請吃父親節大餐；他對女兒說，今天大概是回不來了，說完後，女兒和妻子滿臉淚痕，那個畫面至今都迴盪在腦海中。

趙正宇說，經過2年漫長的日子，今年總算可以陪著她們，過一個安心的父親節，而他也總算可以對女兒說：「妳爸爸沒有貪污」，對得起所有投給他的人。

趙正宇表示，涉及貪污的部分早已不起訴處分確定，但很多鄉親和民眾到現在可能都還以為他有貪污，這大概就是政治人物的原罪，就算是清白的，只要碰上官司，不論結果，都再沒有人會相信。

聲明指出：「我還是要謝謝法官們，從無保請回到最終判決，他給了最絕望的人一絲安慰，也希望再沒有人遭遇我所遭遇的一切。」

趙正宇說，從政以來一直都謹言慎行，連開會的便當都沒吃過一個，因為很清楚作為一個政治人物對於社會的影響有多大，這也是為什麼持續了十數年的寒冬送暖活動。

趙正宇表示，過程中有些因誤會而寫錯的報導，只要願意更正，不會用提告來影響新聞自由，可是對於同為政治人物和名嘴的錯誤評論，一定會用司法手段來捍衛正義，會用盡所能來對抗這些不公義。

針對稅捐稽徵法部分，趙正宇表示，一直以為必須作為仲介者為職業，受領的仲介費才需要報稅，而在得知稅法上認定並非如此後，馬上補繳所有稅金，並捐贈消防勤務車給桃園市政府，哪怕主觀上並無犯意，作為政治人物就應該要熟悉相關法規，透過自我懲罰，希望也能讓民眾引以為誡，在報稅時要更加注意。（編輯：李亨山）1110706